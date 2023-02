The Marvels ha una nuova data d’uscita, svelata dalla nuova locandina ufficiale

La nuova locandina ufficiale di The Marvels svela un ulteriore posticipo per il film con Brie Larson, che arriverà nelle sale quest'autunno.

The Marvels, terzo film della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, arriverà nelle sale il 10 novembre: a svelarlo il nuovo poster ufficiale appena rilasciato, che mette in risalto, ovviamente, le tre protagoniste, ovvero Carol Danvers / Captain Marvel (Brie Larson), Kamala Khan / Ms. Marvel (Iman Vellani) e Monica Rambeau (Teyonah Parris).

Higher. Further. Faster. Together. Check out the brand-new teaser poster for Marvel Studios’ The Marvels, coming to theaters November 10. pic.twitter.com/xgxlLMuOah — Marvel Entertainment (@Marvel) February 17, 2023

Si tratta dell’ennesimo posticipo per questo film (fino a ieri era atteso per un debutto a luglio), probabilmente dovuto ai pesanti lavori di post-produzione che un blockbuster di questo tipo deve sopportare: ricordiamo che Ant-Man and the Wasp: Quantumania ha avuto addirittura dei reshot a meno di un mese dall’uscita.

Del resto, non si quasi nulla della trama del film diretto da Nia DaCosta, ancora misteriosa, a parte il fatto che sarà un crossover che coinvolgerà tre “Miss Marvel” in un colpo solo, dopo gli accadimenti della serie tv vista recentemente su Disney+. Sappiamo, però, che sono state effettuate delle riprese in Italia, per la precisione in Calabria, ma non è trapelato nulla di significativo in merito dal set.

Chi sarà il villain della pellicola? Secondo alcune teorie sarà interpretato da Zawe Ashton, il cui ruolo è ancora segreto. Per il resto, rivedremo Nick Fury, probabilmente gli Skrull e i membri della famiglia di Kamala, interpretati da Saagar Shaikh, Zenobia Shroff e Mohan Kapur. Nel cast, anche l’attore coreano Park Seo-joon.

Leggi anche: