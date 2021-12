The Marvels: Brie Larson istiga le fan theories sul film con un post su Twitter

Sono in corso le blindatissime riprese di The Marvels: la protagonista Brie Larson stuzzica i fan con alcuni scatti sul set, sfidando a scoprire eventuali spoiler...

Di The Marvels, effettivamente, sappiamo poco o nulla, a parte che andrà a riunire tre eroine della Casa delle idee che, nei fumetti, hanno ricoperto, in un modo o nell’altro, il ruolo di Captain/Miss Marvel: Carol Denvers (Brie Larson), Kamala Khan (Iman Vellani) e Monica Rambeau (Teyonah Parris). È proprio Larson a pubblicare, ora, alcuni scatti dal set in cui sfida i suoi follower a scatenare le peggiori fan theories.

Marvel fans, start your theories 😉 pic.twitter.com/gpvkD2Ob7c — Brie Larson (@brielarson) December 27, 2021

Nelle tre foto pubblicate su Twitter, infatti, l’attrice posa accanto a Zawe Ashton, il cui ruolo nel film non è stato ancora rivelato. La didascalia recita semplicemente “Marvel fan, fate partire le vostre teorie”, come se quel che ci viene mostrato potesse dare effettivi indizi.

Nella foto, le due attrici sono abbracciate, con Ashton raggiante e Larson che la guarda con aria trasognata. Le due maglie indossate dalle attrici potrebbero essere la chiave di volta: quella dell’interprete di Captain Marvel recita “Club degli amanti dei cattivi”, forse a indicare che il suo personaggio sarà tentata dal “lato oscuro” o avrà un rapporto complicato con il cattivo del film, che probabilmente sarà proprio interpretato da Ashton, che invece cita la mitica band dei Joy Division sulla propria maglia. Gruppo musicale la cui canzone più famosa, probabilmente, è “Love Will Tear Us Apart”, ovvero “L’amore ci dividerà”. Impossibile dare un’interpretazione precisa, ma è probabile che il rapporto tra i due personaggi sarà di natura piuttosto complessa. Speriamo di non dover attendere fino a febbraio 2023, quando uscirà il film, per capirne almeno un po’ di più!

