The Marvels verrà girato anche a Tropea, in Calabria

Le riprese di The Marvels, almeno in parte, avverranno anche in Italia, per la precisione a Tropea: ad annunciarlo il sindaco della città.

Avevamo il presentimento che le imminenti riprese per The Marvels ci avrebbero stupito, ma non ci aspettavamo in questo modo: il nuovo film Marvel Studios “al femminile” vedrà infatti alcuni set allestiti anche nel nostro Paese, in una location decisamente inaspettata: la Calabria.

Ad annunciarlo Giovanni Macrì, sindaco di Tropea, nota località balneare della costa calabra, che ha pubblicato un post in proposito sulla sua pagina Facebook.

I Marvel Studios a Tropea per girare una scena del prossimo film Si tratta del sequel di Captain Marvel, il titola sarà… Posted by Giovanni Macrì, Sindaco di Tropea on Thursday, August 19, 2021

Al di là delle inesattezze e dei refusi nel riportare i dati del film, risulta molto interessante il fatto che i Marvel Studios abbiano nuovamente scelto l’Italia per i set di un film, come avvenne ad esempio per Avengers: Age of Ultron, quando il Forte di Bard divenne una roccaforte dell’Hydra.

Non abbiamo idea se Tropea resterà tale anche nella finzione o “diverrà altro”, anche solo una location “standard” del Sud Italia come fece Warner Bros. con Erice ai tempi di Aquaman, sta di fatto che l’Italia sta diventando sempre più popolare come base per i set, al di là poi delle “solite” location romane, veneziane e fiorentine. In particolare, il sud Italia e le Isole: ricordiamo Matera per l’ultimo James Bond e la Sardegna per il live action de La Sirenetta di prossima uscita.

Stando a quanto rivelato dal Primo cittadino, “i sopralluoghi sono già in corso e le riprese avranno luogo dal 27 agosto”. Ricordiamo che il film uscirà nelle sale di tutto il mondo il l’11 novembre 2022, all’interno della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe e rivestendo anche il ruolo di sequel diretto di Captain Marvel.

