PlayStation VR2, l’interno del visore per PS5 visibile in un video teardown ufficiale

Ad una settimana dal lancio, PlayStation VR2 mostra finalmente il suo interno in un video teardown ufficiale pubblicato da Sony, che illustra sia l’esterno che le componenti interne dell’hardware del nuovo visore per PS5.

Nel video riportato qui sotto, in poco più di 12 minuti, PS VR2 viene disassemblato per svelare la disposizione dei suoi componenti interni, in un’operazione che ovviamente non è consigliata agli utenti, in quanto c’è il rischio di subire shock elettrici o altre tipologie di infortuni, oltre che di invalidare la garanzia. Ecco il filmato:

Nel video, Takamasa Araki (Mechanical Design Team) mostra come lui e la sua squadra siano riusciti a creare un visore bilanciato e simmetrico senza rinunciare al comfort e al tempo stesso alla tecnologia. Sony, infatti, ha adottato particolari accorgimenti per garantire maggiore affidabilità e precisione, tra cui un posizionamento strategico dei LED e un materiale speciale per il rivestimento dei controller, che trasmette la luce infrarossa emessa internamente. Inoltre, nel filmato viene posto anche l’accento sul design, che adesso si mostra più morbido ed elegante e studiato appositamente anche per rendere più confortevoli le lunghe sessioni di gioco.

Restando in tema, ricordiamo che PS VR2 offrirà anche tantissime nuove funzionalità come il nuovo sistema di eye tracking ed il Rendering Foaveted che consentiranno ai giocatori di vivere un’esperienza di gioco ancora più immersiva.

Inoltre, il catalogo dei giochi annunciati per il visore si presenta già variegato e corposo. La lista, infatti, include titoli come Horizon: Call of the Mountain, Hello Neighbor: Search and Rescue, The Dark Pictures: Switchback VR, Beat Saber e tantissimi altri.

Il nuovo visore sarà disponibile a partire dal 22 febbraio 2023 al costo di 599,99 euro. La confezione includerà PlayStation VR2, lo stereo headset e una coppia di controller.