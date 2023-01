The Dark Pictures: Switchback VR è stato rinviato, era previsto al lancio di PSVR2

Supermassive ha annunciato con un tweet il rinvio The Dark Pictures: Switchback VR. Il gioco, che originariamente avrebbe dovuto accompagnare il lancio di PS VR2, arriverà il 16 marzo 2023, anziché il 22 febbraio 2023. Si tratta dunque di uno slittamento decisamente contenuto e che consentirà al team di rifinire ulteriormente il prodotto.

È sempre stato nostro obiettivo pubblicare il gioco nella finestra di lancio di PlayStation VR2, ma per noi è anche profondamente importante che voi, i giocatori, riceviate l’esperienza più rifinita e terrificante possibile quando inizierete la vostra prima corsa con The Dark Pictures Switchback VR – si legge nel tweet – Tenendo a mente questo, abbiamo preso la difficile decisione di impostare una nuova data di lancio al 16 marzo 2023.

A Message from the Switchback VR team. pic.twitter.com/7w5PvBv7Ps — Supermassive Games (@SuperMGames) January 23, 2023

Per chi non lo sapesse, The Dark Pictures: Switchback VR è il nuovo sparatutto per PS VR 2 ambientato nell’universo di The Dark Pictures Anthology. Sviluppato da Supermassive Games, il gioco sfrutterà tutte le caratteristiche del visore Sony di nuova generazione per far immergere il giocatore in un’esperienza da brivido estremamente immersiva.

Leggiamo la descrizione ufficiale del gioco:

Immergiti in questo frenetico sparatutto d’azione horror su binari, dove ogni mossa potrebbe fare la differenza tra la vita e la morte! Prova il brivido del più terrificante sparatutto d’azione VR su binari, migliorato dalle caratteristiche innovative di PlayStation VR2 e ambientato nel sinistro mondo della serie di The Dark Pictures Anthology. Switchback VR ti porterà in una corsa multisensoriale in cui dovrai sopravvivere alla terrificante nave fantasma e alle sue apparizioni distorte, affrontare terribili incarnazioni demoniche di “streghe” perseguitate nel New England del XVII secolo e poi lottare per la tua vita con vampiri soprannaturali rimasti intrappolati sotto il deserto.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo anche che se effettuerete ora il preordine di The Dark Pictures: Switchback VR, otterrete alcuni bonus preordine da riscattare direttamente all’interno del gioco. Nello specifico, i bonus includeranno: