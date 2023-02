PlayStation VR2, nuovo trailer illustra le funzionalità applicate al gameplay dei giochi

A pochi giorni dal lancio PlayStation VR2 torna a mostrarsi in un nuovo trailer che illustra le funzionalità del nuovo visore per PS5 applicato al gameplay dei giochi. PS VR2 consentirà ai giocatore di vivere un’esperienza di gioco ancora più immersiva grazie al sistema di eye tracking, che consentirà ai giocatori di interagire più intuitivamente in modi nuovi e realistici e a tante altre funzionalità come il Foveated Renering, una tecnica che ridice il carico di lavoro del rendering aumentando notevolmente la qualità dell’immagine nella visione periferica. Vediamo il filmato:

Ricordiamo che PS VR2 offrirà anche una grafica 4K HDR con una risoluzione di quattro volte migliore rispetto al visore PlayStation VR originale. Con un display OLED, i giocatori possono ammirare una risoluzione dello schermo di 2000×2040 per occhio e frequenze fotogrammi fluide di 90/120 Hz. Inoltre, grazie alla tecnologia Tempest 3D AudioTech di PS5 i suoni dell’ambiente di gioco circostante prendono vita, per aggiungere un nuovo livello di coinvolgimento.

Ci sarà anche un sistema di feedback aptico, sia nel visore che nel controller, che include anche i grilletti adattivi come il DualSense di PS5. Anche il design è stato rivisto rispetto al precedente modello: ora infatti il visore si presenta esteticamente più morbido nelle forme e più leggero.

Inoltre, il catalogo dei giochi annunciati per il visore si presenta già variegato e corposo. La lista, infatti, include titoli come Horizon: Call of the Mountain, Hello Neighbor: Search and Rescue, The Dark Pictures: Switchback VR, Beat Saber e tantissimi altri.

Il nuovo visore sarà disponibile a partire dal 22 febbraio 2023 al costo di 599,99 euro. La confezione includerà PlayStation VR2, lo stereo headset e una coppia di controller.