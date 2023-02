Huwaei Watch Buds: arriva anche in Italia lo smartwatch con auricolari integrati nel quadrante

Il display dello smartwatch di Huawei si alza per rivelare uno slot progettato per ospitare degli auricolari wireless. Il gadget 2-in-1 arriva anche in Italia.

Huawei porterà anche in Italia il suo insolito smartwatch con auricolari wireless integrati. Era stato presentato a dicembre, ma considerate le sue caratteristiche peculiari avevamo più di qualche dubbio che sarebbe arrivato anche da noi. E invece l’azienda cinese ci ha smentito: il Watch Buds sarà disponibile anche in Italia.

Il display dello smartwatch di Huawei si alza per rivelare uno slot progettato per ospitare degli auricolari wireless. Insomma, un accessorio che integra smartwatch e auricolari wireless in un unico prodotto. Addio alla necessità di tenere sempre in tasca un paio di cuffiette: averli al polso potrebbe effettivamente essere una grande comodità per molti utenti.

Lo smartwatch ha una cassa in acciaio da 47mm e un cinturino in vera pelle primo fiore di vitello. Per il resto, le specifiche sono in linea con quelle degli smartwatch di fascia alta. Troviamo un display AMOLED protetto da vetro ad alta resistenza in silicato di alluminio e litio. Lo schermo si alza, per lasciare spazio al vano per gli auricolari, semplicemente premendo un tasto.

L’Huawei Watch Buds sarà disponibile in Italia a partire dal 1 marzo. Fino al 28 febbraio, ad ogni modo, sarà possibile preordinarlo al prezzo scontato di 469,90€, ma l’acquisto dovrà essere finalizzato entro il 19 marzo. Trovate maggiori informazioni sul sito ufficiale di Huawei. Il produttore descrive l’esperienza offerta dal Watch Buds come “pratica, funzionale e confortevole”.