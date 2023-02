Droni: al via le ispezioni sugli impianti fotovoltaici

Sun Drone, una società che si occupa di controlli termografici e visivi con l’utilizzo di droni, ha annunciato di aver firmato un accordo di servizi a lungo termine di tre anni con TerniEnergia Progetti per la realizzazione di ispezioni aeree su impianti fotovoltaici allo scopo di rilevare eventuali anomalie.

TerniEnergia Progetti, una società del gruppo algoWatt, si presenta come integratore di sistemi e veicolo per le attività in campo e di EPC, dalla progettazione iniziale alla realizzazione, gestione delle pratiche burocratiche, collaudo e messa in funzione degli impianti, manutenzione nei settori delle energie rinnovabili, efficienza energetica, riqualificazione energetica degli edifici e stabilimenti industriali, e impiantistica smart e digitale per il monitoraggio e il telecontrollo di impianti di produzione, distribuzione e gestione energetica.

La società leader di droni a livello mondiale sta innovando il settore delle ispezioni aeree con l’utilizzo di droni a pilotaggio remoto e un sistema automatizzato, che riduce al minimo la post-produzione delle analisi termografiche e visive e permette ai tecnici di valutare i risultati senza dover condurre complesse attività di estrazione e interpretazione dei dati.

Sun Drone sarà dunque impegnata nell’Operation and Maintenance (O&M) di un gruppo di impianti fotovoltaici gestiti da TerniEnergia con una potenza complessiva di 60 MW. I servizi offerti dal gruppo di droni aiuteranno a massimizzare la produzione di energia rinnovabile e a migliorare l’impatto ambientale, contribuendo a rendere il mix energetico più sostenibile e a immettere energia verde in rete senza produrre inquinanti e gas serra.