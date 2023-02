Octopath Traveler 2: demo disponibile su PC, PlayStation e Nintendo Switch

Square Enix ha reso disponibile la demo di Octopath Traveler 2 per PC (tramite Steam), PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch. La versione di prova gratuita dell’atteso JRPG vi permette di scegliere uno qualsiasi degli otto protagonisti del gioco e di giocare per un massimo di tre ore, potendo accedere a tutte le attività delle missioni iniziali dell’avventura.

Potete trovare la demo di Octopath Traveler 2 ai seguenti indirizzi:

Annunciato in occasione del Nintendo Direct di settembre 2022, Octopath Traveler 2 è l’atteso seguito dell’RPG in pixel art di Square Enix. Il gioco ricalca il modello del precedente capitolo, mantenendo intatti molti degli elementi ludici della serie, compreso il tradizionale stile grafico 2D-HD. Octopath Traveler 2 ci permetterà di guidare diversi personaggi, ognuno con la propria storia e i propri talenti, alla scoperta delle terre di Solistia.

Leggiamo la descrizione ufficiale del gioco:

Questo è un nuovo capitolo di OCTOPATH TRAVELER, uscito originariamente nel 2018 superando i 3.000.000 di unità vendute in tutto il mondo, che porta la grafica HD-2D tipica della serie, fusione di classici pixel e computer grafica in 3D, verso nuove vette. È ambientato in una nuova terra di nome Solistia e in un’altra epoca, dove si muovono otto nuovi protagonisti.

Dove andrai? Cosa farai? Di quali vicende ti renderai protagonista?

Lo scoprirai partendo e vivendo una storia che potrai fare tua.

Caratteristiche

1) Inizia la tua avventura scegliendo un personaggio fra gli otto disponibili, diversi per luogo di nascita, obiettivo e talenti.

2) La grafica HD-2D tipica della serie, fusione di classici pixel e computer grafica in 3D, raggiunge nuove vette.

3) L’ambientazione è Solistia, una terra divisa dal mare ricca di culture da est a ovest, dove le nuove invenzioni fioriscono. Esplora da cima a fondo un mondo che cambia dal giorno alla notte.

4) Utilizza le Azioni viaggio, tipi di interazione diversi per ogni personaggio, e combatti con gli abitanti delle città, portali con te oppure ricevi degli oggetti. Dove andrai? Cosa farai? Dipende tutto da te.

5) Sviluppa i tuoi personaggi liberamente assegnando loro classi e abilità e combatti sfruttando le modalità Dominio e Potenza, proprio come avveniva nell’originale, con in più nuove meccaniche pensate appositamente per questo titolo.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Octopath Traveler 2 su PC, PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch a partire dal 24 febbraio 2023.