OnePlus Buds Pro 2 ufficiali anche in Italia, ecco il prezzo

Assieme al nuovo OnePlus 11 sono stati presentati anche gli auricolari TWS OnePlus Buds Pro 2. In Cina erano state lanciate qualche settimana fa, mentre oggi è arrivato l’annuncio anche per il mercato internazionale e conosciamo finalmente il prezzo di lancio per l’Italia.

Stiamo parlando di degli ottimi auricolari equipaggiati con tutto ciò che ci si aspetta da questa gamma di prodotti (e anche qualcosina di più). Così, troviamo la modalità ANC, per ridurre al minimo i rumori di sottofondo e garantire un’esperienza d’ascolto priva di disturbi, ma anche la tecnologia di audio spaziale sviluppata da Google (sono trai primi auricolari sul mercato a supportarla).

Peraltro, OnePlus ha stretto una partnership con Hans Zimmer, che ha aiutato a curare l’equalizzatore principale anche di questi auricolari. Troviamo, tra le altre cose, il supporto alle tecnologie Fast Pair e Audio Switching di Google, oltre che il Bluetooth 5.3.

I driver sono da 11+6mm, quanto basta per regalare un’esperienza d’ascolto profonda e coinvolgente.

Come da standard, il case serve non soltanto a custodire gli auricolari quando non sono in uso, ma anche a regalarci ore extra di autonomia grazie alla ricarica ad induzione. Basta posizionare gli auricolari all’interno del case per metterli in ricarica, per un totale di 39 ore di ascolto.

Se tutte queste informazioni le conoscevamo già grazie all’evento di lancio per la Cina, la novità è che ora conosciamo finalmente il prezzo di listino per l’Italia degli auricolari OnePlus Buds Pro 2. Si parte da 179€ e i preordini dovrebbero partire tra pochi istanti.