Il OnePlus Ace 2 è un flagship killer che vogliamo assolutamente vedere in Italia: S8+G1 a meno di 400€

OnePlus ha presentato un nuovo smartphone che incarna la filosofia di flagship killer che aveva contraddistinto il brand agli esordi. Si chiama OnePlus Ace 2 e per il momento è disponibile esclusivamente in Cina.

Lo smartphone si è già fatto notare per il suo ottimo rapporto tra qualità e prezzo. Prezzo da fascia media, ma prestazioni molto vicine a quelle di un top di gamma. Insomma, un passo in avanti perfino al primo OnePlus Nord, che già a suo tempo aveva rapidamente ottenuto una fama molto simile.

Tanto per iniziare, il OnePlus Ace 2 si presenta come uno dei modi più economici per mettere le mani su un telefono equipaggiato con Snapdragon 8+ Gen 1. Certo, non è il Gen 2, ma stiamo comunque parlando di quello che fino a pochissimi mesi fa era il SoC di riferimento del mercato dei top di gamma Android. Detto francamente, l’utente medio non noterebbe la differenza con l’ultima generazione, nemmeno riproducendo giochi pesanti o molte applicazioni simultaneamente.

Troviamo un processore dedicato per l’efficienza energetica, il SuperVooc S, oltre che un display davvero interessante (refresh rate fino a 120Hz, risoluzione 1.5K). Le uniche rinunce vanno fatte sul fronte fotografico, effettivamente qualche passo indietro rispetto a quanto siamo abituati a vedere sui top di gamma e sui telefoni di fascia medio-alta.

Sta di fatto che, al tasso di cambio attuale, in Cina il OnePlus Ace 2 da 12GB di Ram parte da 385 euro. Davvero niente male. Chissà se lo vedremo presto anche in Italia.