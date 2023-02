DualSense Edge disponibile per l’acquisto su Amazon, su invito

Su Amazon adesso potete trovare la richiesta di invito per quanto riguarda l’acquisto del DualSense Edge, il controller pro di Sony PlayStation uscito il 26 gennaio 2023. Si tratta dell’iscrizione ad un invito, motivo per cui non potrete preordinare subito il prodotto, ma potrete di certo segnarvi per essere avvertiti in caso foste tra i fortunati. Potete accedere alla pagina prodotto seguendo il bottone qui in basso, o questo link: https://amzn.to/3OQ7IdX.

La selezione verrà fatta seguendo diversi fattori, motivo per cui non è possibile prevedere i tempi d’attesa. Il link, nel caso veniste invitati, durerà 72 ore. Ogni cliente potrà acquistare soltanto un’unità del dispositivo.

Tra le tante funzioni di questo pad, compaiono sicuramente come importanti le impostazioni di profilo rapide, per poter cambiare rapidamente le impostazioni, i tasti rimappabili, l’intensità di vibrazione, la regolazione di grilletti e sensibilità delle levette e la capacità di salvare queste impostazioni in dei profili definiti.

Non mancano infine anche le opzioni legate al classico controller DualSense, come la vibrazione aptica, i grilletti adattivi, mentre trovano spazio delle zone interne antiscivolo, ora migliorate.

