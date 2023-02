PS5: bundle con due Dualsense disponibile ora su Amazon

Tramite Amazon Italia è ora possibile acquistare una PS5 in bundle con due Dualsense. Il prezzo è 609.99€. Potete trovare la console cliccando sul box qui sotto. È probabile che le unità termineranno presto, quindi se siete interessati conviene non aspettare un secondo di troppo.

Si tratta, precisiamo, di PS5 in versione standard, ovvero con lettore ottico. Il bundle in questione include anche due controller DualSense nella colorazione classica, ossia bianca, e i cavi per l’alimentazione e la connessione HDMI al televisore. Il bundle comprende anche Astro’s Playroom, una piacevole avventura platform che mette in luce le caratteristiche uniche del Dualsense. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

