DualSense Edge per PS5 ha una batteria più piccola rispetto al modello base

Dualsense Edge è ora disponibile sul mercato ed include tante funzioni uniche rispetto al modello standard. Stando però ad una nuova analisi, il pro controller per PS5 avrebbe una batteria più piccola rispetto al Dualsense base.

L’informazione proviene da un nuovo video di Budd’s Controllers, che è stato pubblicato su Twitch. Nell’analisi tecnica del controller, smontato in diretta, viene mostrato che il DualSense Edge monta una batteria da 1.050 mAh. Ricordiamo che il controller base per PS5 monta invece una batteria da 1.560 mAh, quindi di dimensioni maggiori rispetto al Dualsense Edge.

La cosa di certo non sorprende, dato che in passato Sony aveva già suggerito che la durata della batteria del controller sarebbe stata inferiore rispetto a quella del modello base per dare spazio ai nuovi pulsanti e alle diverse funzioni presenti nel pad. È quindi credibile che Sony abbia preferito optare per una batteria più piccola per inserire più funzioni all’interno del nuovo Dualsense Edge.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che il Dualsense Edge è il primo controller ultra personalizzabile ad alte prestazioni sviluppato da Sony. Il controller pro per PS5 è stato progettato per permettervi di avere controlli personalizzati per un’esperienza di gioco creata su misura per il vostro personale stile di gioco. Ad esempio, sarà possibile rimappare o disattivare specifici pulsanti di input, modificare la sensibilità degli stick analogici e le zone morte.

C’è anche la possibilità di modificare i cappucci degli stick che sono divisi in tre diverse tipologie (standard, a cupola bassa, a cupola alta), regolare il volume di gioco e alterare la sensibilità dei grilletti e tanto altro ancora.

Dualsense Edge è ora disponibile al prezzo di 239,99 Euro, mentre i moduli levetta sostituibili vengono proposti al prezzo di 24,99 euro.