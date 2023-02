The Last of Us Parte I: la data di uscita della versione PC è stata rinviata, ecco quando sarà disponibile

Naughty Dog ha annunciato che The Last of Us Parte I in versione PC è stato rinviato. Il team ha comunicato con una nota pubblicata sui propri social la nuova data d’uscita, spiegando inoltre quali sono le motivazioni del rinvio. The Last of Us Parte I per PC sarà disponibile a partire dal 28 marzo 2023. Ecco l’aggiornamento del team in forma integrale:

Fan di The Last of Us, andiamo subito al sodo: inizialmente avevamo annunciato che la data di uscita di The Last of Us Parte I per PC sarebbe stata il 3 marzo, ma abbiamo deciso di spostare la pubblicazione di poche settimane: ora il gioco è previsto per il 28 marzo. In qualità di studio siamo completamente sconvolti dall’amore e dal supporto rivolto a The Last of Us nelle ultime settimane. Udire l’amore per l’adattamento di HBO, vedere i bellissimi scatti della Modalità Foto e scoprire quanto il mondo e i personaggi creati dal nostro studio circa dieci anni fa continuino a raggiungere vecchi e nuovi fan ci stupisce ogni giorno. Sappiamo che molti di voi hanno riesplorato la storia che ha dato originale a tutto con The Last of Us Parte I su PS5 e sappiamo che molti di voi non vedono l’ora di giocare – alcuni per la prima volta – a Parte I su quando arriverà su PC.

Vogliamo quindi essere certi che The Last of Us Parte I per PC venga pubblicato nella migliore forma possibile. Queste poche settimane aggiuntive ci permetteranno di assicurarci che questa versione di The Last of Us rispetti i nostri e vostri standard. Non vediamo l’ora di portare The Last of Us Parte I su una nuova piattaforma, raggiungendo nuovi e vecchi giocatori con la storia di sopravvivenza di Joel ed Ellie e speriamo che continuerete ad attendere l’arrivo della versione PC del 28 marzo. Il team di Naughty Dog apprezza il vostro supporto e il vostro entusiasmo e non vediamo l’ora di condividere di più riguardo a The Last of Us Parte I in versione PC molto presto. Tenete duro e sopravvivete, Naughty Dog.