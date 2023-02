Hogwarts Legacy: data e orario di inizio dell’Accesso Anticipato su PS5, Xbox e PC

Waner Bros. Games e Avalanche Software hanno annunciato su Twitter data e orario dell’inizio dell’Accesso Anticipato di Hogwarts Legacy per chi ha acquistato la Deluxe Edition digitale per PS5, Xbox Series X|S e PC. Gli acquirenti della Deluxe Edition di Hogwarts Legacy per PS5, Xbox Series X|S e PC potranno infatti iniziare a giocare con 72 ore di anticipo rispetto alla data di uscita, ovvero il 7 febbraio 2023.

Come potete vedere dando uno sguardo alla serie di tweet riportati qui sotto, Avalanche Software fa sapere che per quanto riguarda le versioni PS5 e Xbox Series X|S potrete iniziare a giocare allo scoccare della mezzanotte di martedì 7 febbraio 2023. Su PC invece sarà necessario attendere fino alle 19:00 dello stesso giorno.

The 72 Hour Early Access period for #HogwartsLegacy on console will begin on February 7th, 2023 at midnight in your region. pic.twitter.com/EHBIjnfbNq — Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) February 2, 2023

Globally for PC players of #HogwartsLegacy the 72 Hour Early Access period will begin on February 7th at 10 AM PST/ 1PM EST. pic.twitter.com/3ESG7WNGX9 — Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) February 2, 2023

Sviluppato da Avalanche Software e pubblicato da Warner Bros. Games sotto l’etichetta Portkey Games, Hogwarts Legacy è l’attesissimo GDR open world ambientato in un’inedita versione ottocentesca del Wizarding World. I giocatori inizieranno dal quinto anno di scuola e partiranno per un epico viaggio che li porterà a esplorare ambientazioni nuove e familiari, scoprire animali magici, preparare pozioni, imparare incantesimi, sviluppare i propri talenti e rendere unico il proprio personaggio per diventare il mago o la strega dei loro sogni.

Restando in tema, recentemente Avalanche Software ha rivelato che ci vorranno più di 100 ore per completare interamente l’avventura. Gli aspiranti maghi avranno dunque molto da fare tra i corridoi di Hogwarts, visto e considerato che il gioco includerà un’offerta davvero ricca sul fronte dei contenuti che includono missioni principali, quest secondarie e compiti scolastici.

Hogwarts Legacy uscirà su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC il 10 Febbraio 2023, con l’accesso anticipato di 72 ore che inizierà il 7 Febbraio 2023. La versione per la generazione precedente di console, invece, subirà un discreto ritardo rispetto al previsto: uscirà infatti il 4 Aprile 2023 su PlayStation 4 e Xbox One ed il 25 Luglio 2023 su Nintendo Switch.

Leggi anche: