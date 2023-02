Swamp Thing: James Mangold in trattative per il film

James Mangold sarebbe in trattative per occuparsi della regia del film su Swamp Thing. Ecco tutti i dettagli sul personaggio DC.

Qualche giorno fa i CEO dei DC Studios James Gunn e Peter Safran hanno annunciato i piani di sviluppo dei prossimi anni, e tra questi ci sarà anche un film su Swamp Thing. Da poco è stato rivelato che il regista James Mangold sarebbe in trattative per entrare nella produzione.

A rivelarlo sarebbe stato lo stesso filmmaker, che ha postato su Twitter un’immagine di Swamp Thing, senza aggiungere altro. Ecco il post.

Lo stesso Mangold ha anche dichiarato di essere un grande appassionato del personaggio DC Comics. James Mangold attualmente sta lavorando a Indiana Jones e La Ruota del Destino, ma gli appassionati di cinecomics lo ricorderanno per la sua regia di Logan, uno dei film più adulti mai realizzati tratti dai fumetti. Si trattò, tra l’altro, del capitolo conclusivo del percorso del personaggio interpretato da Hugh Jackman (che tornerà come Wolverine in Deadpool 3, ma attraverso un meccanismo che non condizionerà la chiusura del suo percorso mostrata proprio in Logan).

L’obiettivo di avere James Mangold alla regia di Swamp Thing sarebbe in linea con l’idea di portare sullo schermo una storia dark, e diversa dai soliti canoni dei cinecomics dell’ultimo decennio.

Swamp Thing dal fumetto allo schermo

La serie a fumetti di Swamp Thing è stata una dei primi lavori di Alan Moore nel mondo dei comics, con l’autore britannico che scrisse il suo ciclo di storie dal 1984 al 1987, concludendolo dopo 42 numeri e un annual. Il personaggio ha debuttato nel luglio del 1971 sulle pagine del magazine horror House of Secrets 92, riscuotendo subito un grande successo. A partire dal 1972 ha una testata tutta sua e nel corso degli anni è arrivato sia al cinema che in televisione.

Il primo adattamento sullo schermo è il film di Wes Craven del 1982. Successivamente è stato sviluppato un sequel, intitolato The Return of Swamp Thing, uscito nel 1989. Ecco il trailer.

Questa, invece, è la serie TV realizzata nel 2019, che è stata prima distribuita sulla piattaforma DC Universe, e, successivamente, è stata replicata su The CW. Si tratta di un telefilm dai toni dark, che ha ottenuto anche un buon riscontro da parte di critica e pubblico.

In progetto nello scorso decennio c’era anche un film sulla Justice League Dark, con lo stesso Swamp Thing tra i protagonisti, e che avrebbe dovuto avere Guillermo del Toro alla regia. Ma di quella idea, alla fine non se ne fece nulla. Quale sarà il futuro di Swamp Thing? Vi aggiorneremo sugli sviluppi del progetto cinematografico DC Studios.