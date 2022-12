Deadpool 3: Hugh Jackman spiega che il suo ritorno come Wolverine è possibile grazie al Multiverso

Hugh Jackman ha spiegato che il suo ritorno come Wolverine in Deadpool 3 sarà possibile grazie all'esistenza del Multiverso Marvel. Ecco le sue parole.

Il fatto che il Marvel Cinematic Universe abbia aperto le porte del Multiverso sta permettendo interessanti incroci, ed anche delle possibilità che in precedenza non sarebbero state consentite. Tra queste c’è la presenza di Hugh Jackman in Deadpool 3 come Wolverine. L’attore ha di recente dichiarato che il suo ritorno nei panni del character sarà possibile proprio grazie all’esistenza del Multiverso.

Ecco le sue parole:

Questi mezzi che ci sono dentro la Marvel che permettono di muoversi all’interno delle linee temporali ci consentono certe cose. Sapete, è scienza, e per questo motivo non devo avere problemi a confliggere con la timeline di Logan, che era un qualcosa d’importante per me. E credo anche per i fan.

Sia Ryan Reynolds che Hugh Jackman hanno sottolineato come la storia di Logan, che rappresenta il finale del percorso del personaggio, non verrà toccata. Del resto Jackman ci ha riflettuto molto prima di decidere di fare il suo ritorno per il film.

Ecco il video in cui Ryan Reynolds annuncia il ritorno di di Jackman come Wolverine.

Parlando della sua decisione di ritornare a interpretare il character, Jackman ha dichiarato: