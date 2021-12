Justice League Dark: Guillermo del Toro descrive il progetto mai realizzato

Parlando al podcast Happy Sad Confused, il regista Guillermo del Toro ha descritto il suo progetto mai realizzato dedicato alla Justice League Dark. Il filmmaker aveva le idee abbastanza chiare sul tipo di storia da sviluppare, tanto da aver già prodotto una sceneggiatura.

Qui sotto trovate le parole di Guillermo del Toro sul suo Justice League Dark:

Credo che una versione della sceneggiatura si trovi online, e da ciò che si può vedere ho cercato di creare un bilanciamento nella chimica dei personaggi. Ho preso un po’ del John Constantine di Alan Moore, aggiungendo le dinamiche tra Abby Arcane e Swamp Thing, con in più i momenti rivelatori di quando Deadman entra dentro un corpo, e cerca di provare l’esperienza di cosa rappresenta avere una coscienza. E poi c’erano altri tra i miei personaggi preferiti, come Demon ed Etrigan. Ho provato ad unire tutti quanti. Zatanna poi credo sia un altro personaggio veramente forte e interessante. Ed al mix avevo aggiunto anche Klarion the Witch Boy.