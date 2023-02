Libero è nuovamente in panne: aumentano vertiginosamente le segnalazioni

Sono passati solamente pochi giorni dal ripristino del corretto funzionamento di Libero e Virgilio, due dei più popolari servizi di posta elettronica del nostro Paese. Sono rimasti entrambi offline per diversi giorni, tagliando fuori milioni di italiani dalla loro casella di posta elettronica.

Inizialmente era stato ipotizzato che il guasto potesse dipendere da un attacco informatico. Successivamente, l’azienda che controlla entrambi i servizi aveva rassicurato gli utenti, rivelando che i disservizi erano stati causati da un grave problema tecnico.

A quanto pare, l’incubo non è ancora finito. La situazione è ancora poco chiara e non sappiamo con precisione le cause e la portata del nuovo guasto, che sembra al momento aver colpito esclusivamente Libero. Il sito funziona correttamente, ma in queste ore il portale specializzato downdetector riporta come centinaia di utenti italiani abbiano incontrato una qualche forma di disservizio. Probabilmente il problema riguarda, ancora una volta, il servizio di posta elettronica.

Mentre scriviamo questa notizia, sono oltre 500 gli utenti che hanno segnalato di non riuscire ad utilizzare Libero Mail correttamente. Il problema, ad ogni modo, non sembra aver colpito anche Virgilio.

Entrambi i servizi di posta elettronica sono controllati dalla società ItaliaOnLine. In questi giorni diverse associazioni dei consumatori avevano intimato all’azienda di ripristinare il corretto funzionamento dei due servizi e di predisporre un indennizzo per gli utenti colpiti dal problema, minacciando la possibilità di presentare una class action nel caso in cui l’azienda decidesse di non tutelare i suoi utenti.