Secondo uno studio, app come Tinder e Bumble potrebbero aver contribuito ad aumentare le diseguaglianze di reddito negli Stati Uniti. Per trovare persone con istruzione e status socioeconomico simili ora basta uno swipe.

Secondo uno studio pubblicato dai ricercatori delle Federal Reserve Banks di Dallas e St. Louis e dal Haverford College, nel corso degli ultimi decenni, il fenomeno del dating online potrebbe aver contribuito all’aumento della disuguaglianza di reddito negli Stati Uniti. Le app di incontri, che consentono agli utenti di selezionare potenziali partner in base a criteri come l’istruzione, hanno portato gli americani a sposarsi sempre più spesso con persone simili a loro per livello di reddito e istruzione.

Tinder and Co facilitano la selettività: un male per l’economia?

Analizzando i dati del Census Bureau’s American Community Survey tra il 2008 e il 2021, periodo in cui il dating online ha acquisito rilevanza, gli economisti hanno notato che le donne sono diventate leggermente più selettive in base all’età, mentre gli uomini hanno dato maggiore importanza all’istruzione dei loro potenziali partner. Rispetto ai decenni precedenti, in particolare agli anni ’60 e ’80, è emerso che le coppie moderne tendono a scegliere partner con livelli di reddito e istruzione simili, mentre l’etnia è diventata progressivamente sempre di meno un fattore di discrimine.

Il coefficiente di Gini è aumentato del 3%

Il matrimonio ha un impatto significativo sul reddito familiare, e lo studio ha identificato che i principali fattori che contribuiscono alla disuguaglianza derivante dalla scelta del coniuge sono istruzione e competenze, seguiti, in misura minore, da reddito ed età. L’etnia, invece, gioca un ruolo meno rilevante, secondo Paulina Restrepo-Echavarría, una delle autrici del paper e consulente economico alla Federal Reserve di St. Louis.

In generale, la diffusione delle app di incontri ha comportato un aumento del 3% del coefficiente di Gini, un indicatore comunemente utilizzato per misurare la disuguaglianza di reddito. Gli economisti concludono che l’aumento della disuguaglianza registrato negli ultimi cinquant’anni è in gran parte spiegato dal fatto che le persone scelgono partner con caratteristiche verticali simili, come reddito e competenze, e che queste interagiscono con il livello di istruzione.