Alla fine Tinder non porterà più il dating nel metaverso: non ha soldi da buttare

Tinder fa marcia indietro sul metaverso. Addio ai progetti per portare il dating nella realtà virtuale. Tra l’ultima trimestrale deludente e lo spettro di una recessione imminente, Match Group molto semplicemente non ha soldi da buttare in progetti rischiosi e potenzialmente fallimentari.

L’ambizioso progetto prevedeva una serie di iniziative per portare il mondo degli appuntamenti all’interno dello spazio virtuale. Innanzitutto, Tinder avrebbe dovuto lanciare una valuta digitale (non una crypto) chiamata Tinder Coins. La valuta poteva essere spesa all’interno della dating app per acquistare una serie di servizi e vantaggi.

Nei mesi scorsi Tinder aveva acquistato una startup specializzata in realtà aumentata chiamata Hyperconnect. Il Match Group voleva anche creare un metaverso dedicato a chi è in cerca d’amore: si sarebbe dovuto chiamare Single Town. Alla fine non se ne farà nulla di entrambe le iniziative.

Match Group preferisce puntare le sue risorse sul core business di Tinder, rafforzando l’app d’incontri e spingendo la vendita degli abbonamenti a Tinder Gold. “Continueremo ad osservare questo nuovo spazio molto attentamente, quando arriverà il momento giusto valuteremo cosa fare”, ha dichiarato Bernard Kim, CEO del gruppo.

Kim ha anche spiegato che i primi esperimenti con la valuta Tinder Coin hanno dato risultati insoddisfacenti, altra ragione per cui l’azienda non se l’è sentita di continuare ad investirci.