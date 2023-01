Instagram Notes: la nuova funzione arriva anche in Italia, ecco come funziona

La funzione Instagram Notes sta per arrivare in Italia. Ecco cosa c'è da sapere e come fare ad ottenerla.

La funzione Instagram Notes sta per arrivare in Italia. Questo nuovo strumento permette agli utenti di pubblicare un breve messaggio di testo, con un massimo di 60 caratteri compresi gli emoji, che apparirà sopra la propria icona profilo per un massimo di 24 ore. Questa funzionalità è già disponibile in molte parti del mondo, come Nord e Sud America e Asia, dal mese di dicembre.

La distribuzione delle Instagram Notes è ora estesa ai mercati europei e giapponesi, rendendola disponibile a livello globale. Secondo quanto dichiarato da Instagram, la ragione del ritardo nella distribuzione a livello globale è dovuta alla necessità di adeguarsi alle leggi locali. Adam Mosseri, il responsabile di Instagram presso Meta, ha dichiarato che questa funzionalità sta incontrando molto successo, soprattutto tra gli utenti più giovani.

La distribuzione è iniziata il 30 gennaio, ma ci vorrà ancora un po’ di tempo prima che sia completata.

Insomma, se non avete ancora la possibilità di creare Instagram Notes, non disperatevi: è normale e vi basterà aspettare ancora qualche giorno.

🎉 Notes Launch Worldwide 🎉 Notes are now available in Europe and Japan. Check it out and let me know what you think! 👇🏼 pic.twitter.com/MSSjQZVIuZ — Adam Mosseri (@mosseri) January 30, 2023

Non è l’unica novità a cui sta lavorando Instagram. Negli Stati Uniti il social network si prepara ad introdurre due importanti cambiamenti. La prima è la Quiet Mode, una modalità pensata soprattutto per i giovani che vogliono ‘disintossicarsi’ dal web e dal telefono e consente di ridurre le notifiche (e addirittura impostare una risposta automatica ai DM) durante alcune fasce orarie scelte dall’utente – ad esempio durante le ore di studio o quando si va a letto. La seconda novità consentirà all’utente di scegliere in maniera più libera quali contenuti gli vengono mostrati trai raccomandati. Ve ne abbiamo parlato nei dettagli qui: