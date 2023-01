Apple sta lavorando al suo primo dispositivo con schermo pieghevole (non sarà un iPhone)

Dopo anni di voci e speculazioni, sembra che l’uscita del primo prodotto con schermo pieghevole di Apple sia molto vicina. Secondo il noto analista Ming-Chi Kuo, Apple starebbe lavorando ad un dispositivo di grandi dimensioni con schermo pieghevole. Probabilmente non si tratterà di un MacBook, come ipotizzato l’anno scorso, ma di un iPad (forse una nuova iterazione del Mini).

Questo dispositivo pieghevole, riporta il sito 9to5mac, potrebbe fare la sua uscita nel 2024, cioè tra un anno. Sembra che Apple per il momento ben si guardi dal voler entrare nel segmento degli smartphone pieghevoli. Secondo Ross Young, analista altrettanto noto e specializzato nella filiera dei display, non esiste pressoché nessun indizio che testimoni l’intenzione di Apple di produrre nell’immediato un iPhone pieghevole.

Tutti gli indizi, al contrario, portano ad un display più grande. Sempre 9to5mac cita il caso del disastroso lancio del primo Galaxy Fold, un prodotto estremamente difettoso che costò a Samsung moltissimo in termini di reputazione. Apple, che al contrario vuole tenersi salda la reputazione di un brand che produce dispositivi premium impeccabili, starebbe ancora temporeggiando. Probabilmente non vedremo un iPhone pieghevole prima del 2026.

Al contrario, il mercato dei tablet ha un’importanza più marginare per Apple. Apple, in altre parole, ritiene di poter sperimentare con maggiore libertà. Sia Young che Min-Chi Kuo ritengono che Apple potrebbe lanciare il suo primo iPad con schermo pieghevole tra il 2024 e il 2025, e dunque molto prima rispetto a quanto previsto in precedenza dalla maggior parte degli analisti.