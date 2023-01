The Last of Us: per trasporre il secondo videogioco potrebbe non bastare una sola stagione

Craig Mazin, co-autore del serial tratto da The Last of Us, afferma che una seconda stagione potrebbe non essere sufficiente per trasporre il sequel videoludico.

Dopo l’annuncio ufficiale, quando cominceranno i lavori effettivi sulla seconda stagione del serial tratto da The Last of Us? E, se la prima stagione racchiude esattamente gli eventi del primo videogioco, cosa possiamo aspettarci – senza spoiler – dalla seconda, a livello di espansione temporale? Craig Mazin, co-sceneggiatore e produttore del serial, ha risposto in questo modo:

Abbiamo cominciato a parlarne. È una bestia piuttosto grossa da smembrare, dato che è una storia molto più grande, molto più complessa oltre che bellissima, dunque io e Neil [Druckmann, ndr] stiamo cercando di capire come fare, dato che meriterebbe più di una stagione di un serial tv, senza dubbio. Ma ultimamente non si può sapere [come vanno le cose] finché la gente non riesce effettivamente a vedere il prodotto finito, quindi sarà HBO a darci buone notizie in merito.

Questo cozza leggermente con le dichiarazioni rilasciate a cavallo del debutto della serie, quando Mazin e Druckmann hanno affermato che, “se ci sarà un sequel del serial”, questo seguirà la storia del secondo videogioco nello stesso modo in cui la prima stagione ha coperto tutto l’arco narrativo del primo gioco, senza lasciare cose in sospeso.

È altresì vero – senza fare spoiler per chi non ha giocato il videogioco originale – che la trama è meno lineare sia a livello temporale che di punti di vista, quindi risulta sicuramente più complessa da trasporre. Che le “buone notizie” di cui parla Mazin non siano semplicemente un tacito rinnovo per una doppia stagione 2 & 3 (magari da girare back-to-back) ma anche, semplicemente, per un ritorno a un format con un numero doppio di puntate, più simil alle stagioni di una volta dei serial, da una ventina di episodi? Lo scopriremo, anche se non tanto presto, temiamo.

La storia di The Last Of Us si svolge vent’anni dopo la distruzione della civiltà moderna. Joel, uno scaltro sopravvissuto, viene incaricato di far uscire Ellie, una ragazza di 14 anni, da una zona di quarantena sotto stretta sorveglianza. Un compito all’apparenza facile che si trasforma presto in un viaggio brutale e straziante, poiché i due si troveranno a dover attraversare gli Stati Uniti insieme e a dipendere l’uno dall’altra per sopravvivere.

Nel cast Pedro Pascal nel ruolo di Joel e l’astro nascente britannico Bella Ramsey nel ruolo di Ellie. Gabriel Luna è Tommy, Anna Torv interpreta Tess, e l’attrice britannica Nico Parker è Sarah. Murray Bartlett veste i panni di Frank, Nick Offerman quelli di Bill, Storm Reid è Riley, e Merle Dandridge è Marlene. Il cast include anche Jeffrey Pierce nel ruolo di Perry, Lamar Johnson in quello di Henry, Keivonn Woodard nel ruolo di Sam, Graham Greene nel ruolo di Marlon, Elaine Miles nel ruolo di Florence. E con Ashley Johnson e Troy Baker.

La serie è scritta da Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann (il videogioco The Last Of Us) che ne sono anche i produttori esecutivi. The Last Of Us è una co-produzione Sony Pictures Television con Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan, e Rose Lam come produttori esecutivi. La serie è prodotta da PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint, e Naughty Dog.

Leggi anche: