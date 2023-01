The Last of Us: confermata ufficialmente la seconda stagione

A sole due puntate dal debutto arriva l'annuncio del rinnovo del serial di The Last of Us per una seconda stagione.

In un periodo in cui le serie tv soffrono ad assicurarsi stagioni sequel, HBO va a colpo sicuro per la seconda volta, dopo The House of Dragon, con la seconda serie di The Last of Us, di cui deve ancora debuttare la terza puntata, tra domenica e lunedì. L’annuncio arriva dai canali ufficiali: un teaser col logotitolo della seconda stagione e un comunicato ufficiale, in cui i creatori e produttori dello show, Craig Mazin e Neil Druckmann, ringraziano i fan vecchi e nuovi.

The Last of Us | HBO The journey continues. #TheLastOfUs will return for another season on HBO Max. Posted by The Last of Us on Thursday, January 26, 2023

Sono davvero onorato e francamente sconvolto dal fatto che così tante persone siano entrate in sintonia e connessione con la nostra nuova versione della storia del viaggio di Joel e Ellie. La collaborazione con Craig Mazin, il nostro incredibile cast e l’altrettanto incredibile crew ed HBO hanno superato le mie già alte aspettative. Ora abbiamo l’assoluto piacere di avere la possibilità di doppiare con la seconda stagione! A nome di tutta Naughty Dog e PlayStation, vi ringrazio!

afferma Druckmann.

Sono così grato a Neil Druckmann ed HBO per la nostra collaborazione, e sono ancora più grato ai milioni di persone che si sono unite al nostro viaggio. Il pubblico ci ha dato la possibilità di continuare, e in quanto fan dei personaggi e del mondo che Neil e Naughty Dog hanno creato, non potrei essere più pronto a rituffarmi dentro a questo progetto.

aggiunge Mazin.

La storia di The Last Of Us si svolge vent’anni dopo la distruzione della civiltà moderna. Joel, uno scaltro sopravvissuto, viene incaricato di far uscire Ellie, una ragazza di 14 anni, da una zona di quarantena sotto stretta sorveglianza. Un compito all’apparenza facile che si trasforma presto in un viaggio brutale e straziante, poiché i due si troveranno a dover attraversare gli Stati Uniti insieme e a dipendere l’uno dall’altra per sopravvivere.

Nel cast Pedro Pascal nel ruolo di Joel e l’astro nascente britannico Bella Ramsey nel ruolo di Ellie. Gabriel Luna è Tommy, Anna Torv interpreta Tess, e l’attrice britannica Nico Parker è Sarah. Murray Bartlett veste i panni di Frank, Nick Offerman quelli di Bill, Storm Reid è Riley, e Merle Dandridge è Marlene. Il cast include anche Jeffrey Pierce nel ruolo di Perry, Lamar Johnson in quello di Henry, Keivonn Woodard nel ruolo di Sam, Graham Greene nel ruolo di Marlon, Elaine Miles nel ruolo di Florence. E con Ashley Johnson e Troy Baker.

La serie è scritta da Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann (il videogioco The Last Of Us) che ne sono anche i produttori esecutivi. The Last Of Us è una co-produzione Sony Pictures Television con Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan, e Rose Lam come produttori esecutivi. La serie è prodotta da PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint, e Naughty Dog.

