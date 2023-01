Nothing mostra un futuro possibile: smartwatch, cuffie over-ear, laptop e moltissimo altro

Dal Nothing Phone (2) al laptop Nothing Book, passando per il primo smartwatch e un paio di cuffie over-ear. Il futuro di Nothing si mostra in un video.

Carl Pei lo aveva reso chiaro fin da subito: Nothing vuole diventare un brand a tutto tondo e non produrrà solo smartphone e auricolari. L’ambizione è grandissima: creare un brand a 360 grandi che si possa affermare su tutti gli altri, diventando una sorta di colosso paragonabile ad Apple (o quantomeno alla vecchia società di Pei, OnePlus).

Ad oggi la line-up della Nothing è piuttosto limitata. Troviamo solamente tre prodotti: le prime Nothing Ear (1), le più recenti Nothing Stick (1) e, quindi, il Nothing Phone (1), primo smartphone della compagnia. Tutti e tre i prodotti sono distinti da un linguaggio del design comune, che fa largo utilizzo di parti trasparenti per lasciare alcuni dei componenti in vista.

Ma è solo l’inizio. Carl Pei ha promesso che l’ecosistema di prodotti verrà presto espanso. Per darci un’idea del possibile futuro del brand, l’azienda ha condiviso un intrigante teaser con i render di alcuni dei prodotti più richiesti dagli appassionati della Nothing. Eh già, perché alla pari di OnePlus, anche la Nothing ha una community di appassionati che si dirama nei vari forum e canali social dell’azienda. Un ponte trai desideri e i feedback dei clienti e il management dell’azienda, che a quanto pare presta ben volentieri il suo orecchio ai consigli dei fan più fedeli.

Così, trai possibili prossimi prodotti della Nothing troviamo un paio di cuffie over-ear, un laptop (il Nothing Book), uno smartwatch, uno speaker bluetooth e anche una bellissima base di ricarica wireless. Tutti ovviamente con l’iper-iconico design semi-trasparente che lascia in vista i componenti. I render sono stupendi e ci auguriamo con tutto il cuore che l’azienda di Carl Pei riesca a trasformare almeno una parte di questi concept in prodotti di serie. Ovviamente nel video compare anche il Nothing Phone (2) e, questo sì, sappiamo con certezza che presto o tardi uscirà per davvero.