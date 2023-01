Twitter, un imprenditore sbeffeggia Elon Musk: “ti do un’idea per fare più soldi”

Un imprenditore ha lanciato una sfida a Twitter. "Ti do un'idea per fare più soldi...". Elon Musk ha ignorato la provocazione, per ora.

Nikita Bier, cofondatore delle start-up social media Gas e tbh, non è un fan dei cambiamenti apportati a Twitter da Elon Musk. Bier ha lanciato una sfida a Musk, indirizzandogli un tweet pubblicato nella giornata di ieri. “Idea di monetizzazione: pagherei 100 dollari per riportare Twitter indietro a come era prima che tu lo acquistassi”.

Questa non è la prima volta che Bier, le cui start-up sono state acquisite da Discord e Facebook, ha indirizzato un tweet carico di astio a Musk. Ad aprile e ad ottobre aveva proposto a Elon Musk di assumerlo come prossimo CEO del social network.

I would pay $100 to revert all product changes back what it was before you acquired Twitter. — Nikita Bier (@nikitabier) January 24, 2023

Ed effettivamente, Elon Musk sta cercando un sostituto, a maggior ragione dopo che gli utenti hanno chiesto a gran voce le sue dimissioni in un sondaggio pubblico indetto dallo stesso miliardario. Una settimana fa, The Verge aveva provato a stilare una rosa dei dirigenti più papabili per occupare il ruolo di CEO di Twitter al posto di Elon Musk, ma Bier non figura nella lista.

Twitter è in profonda difficoltà: lo stile di Elon Musk non è piaciuto ai grandi inserzionisti, che hanno interrotto in massa gli investimenti pubblicitari sulla piattaforma. Secondo un rapporto, le entrate pubblicitarie sarebbero crollate di oltre il 40%.