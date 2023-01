The Princess Diaries 3: Anne Hathaway è entusiasta del progetto

A differenza della co-protagonista dei film precedenti, Anne Hathaway ha dichiarato di essere entusiasta all’idea che sia entrato in produzione il film The Princess Diaries 3, ma, allo stesso tempo, l’interprete ha voluto chiedere ai fan di essere calmi e pazienti.

Ecco le sue parole:

Posso dire che è entusiasmante vedere il livello di attesa per questo progetto, e noi ci sentiamo alla stessa maniera. So che è frustrante il dover aspettare, però questo processo richiede pazienza e penso che tutti dovrebbero ritenersi oggi come oggi parte del processo di lavorazione di una produzione cinematografica, perché è così che vanno le cose di questi tempi.

Le parole di Anne Hathaway vanno in disaccordo con quelle di Julie Andrews, co-protagonista dei capitoli precedenti, che ha dichiarato come si sia arrivati fuori tempo per realizzare un terzo capitolo di The Princess Diaries. Queste sono le sue dichiarazioni:

Penso che tutti noi sappiamo che probabilmente sia troppo tardi. Se n’è parlato un poco dopo che è uscito il secondo film, ma quanti anni sono trascorsi da quel periodo? Io sono troppo grande, ed anche Annie è troppo grande. Dubito che si possa fare qualcosa di nuovo. Si è parlato di un ulteriore sequel davvero tanti anni fa. Le proposte però non sono passate, ed anche Garry ha lasciato stare. Specialmente per me è passato troppo tempo per fare un nuovo film. Tutto ciò di cui si sta parlando è piacevole, ma credo non sia possibile.

A scrivere la sceneggiatura del terzo capitolo di The Princess Diaries sarà Aadrita Mukerji, che ha già lavorato su Supergirl e Reacher. Debra Martin Chase, che ha prodotto i primi due film, lavorerà anche a questo terzo capitolo.

Il primo film del 2001 è un adattamento del libro omonimo di Meg Cabot, e si trattò della prima grande apparizione sullo schermo della stessa Anne Hathaway. L’attrice ha vestito i panni di Mia Thermopolis, un’adolescente che scopre di essere l’erede al trono di Genovia. Nel cast della pellicola era presente anche Julie Andrews.

Gli incassi al box-office portarono The Princess Diaries ad un guadagno di 165 milioni di dollari, e condussero ad un sequel distribuito nel 2004.

Ecco il trailer del primo lungometraggio.