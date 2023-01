Forspoken sarebbe “irriconoscibile” rispetto al progetto iniziale, secondo un insider

A quanto pare, Forspoken sarebbe andato incontro a dei cambiamenti drastici durante lo sviluppo. A rivelarlo è stato l’insider Alex Donaldson che in alcuni tweet ha definito il gioco come “irriconoscibile” rispetto al progetto iniziale. Donaldson, proprietario del portale RPG Site, ha riferito che Forspoken è stato cambiato più volte durante la lavorazione e che la larga maggioranza degli stravolgimenti si sarebbero verificati in seguito all’addio di Hajime Tabata a Luminous Productions.

Una cosa che voglio dire su Forspoken, che non recensirò e di cui non abbiamo codici a RPG Site, è che si tratta di un gioco che nel bene e nel male ha davvero cambiato forma più volte durante lo sviluppo, soprattutto dopo che Tabata ha lasciato Square Enix – ha riferito l’insider su Twitter – Alcune persone mi hanno detto che l’idea originale è praticamente irriconoscibile all’interno del prodotto finito. Questo accade a tanti giochi nel corso dello sviluppo, ma il caso di Forspoken appare piuttosto estremo, come se fosse per davvero passato attraverso uno strizzatoio in termini di modifiche e cambiamenti“.

One thing I will say about Forspoken, since I'm not reviewing it & RPG Site hasn't had code, is – this is a game that for better or worse really changed form multiple times during development, esp. after Tabata left SE. — Alex Donaldson (@APZonerunner) January 23, 2023

Donaldson ha poi concluso dicendo che alla luce di quanto ha appreso ha avuto l’impressione “che alcuni degli aspetti che sono stati criticati e presi in giro prima dell’uscita siano il sintomo di un gioco che ha faticato a trovare una propria identità“. Un aspetto che andrebbe a delineare maggiormente il quadro di una produzione ricca di potenziale sulla carta, ma afflitta da tutta una serie di limiti che appiattiscono fortemente l’esperienza di gioco.

What I want to see is if it found an identity in that process or not. To me, outside looking in, it feels like some of the stuff the game has been mocked/criticized for pre-release are symptoms of a title struggling in search of its true identity/vision. — Alex Donaldson (@APZonerunner) January 23, 2023

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Forspoken è un GDR d’azione che segue il viaggio di Frey, una giovane di New York che viene trasportata nella bellissima quanto crudele terra di Athia. Nel tentativo di tornare a casa, Frey deve utilizzare le sue abilità magiche appena scoperte per attraversare terre spettacolari, combattere contro creature mostruose e sconfiggere potenti matriarche note come Tantas.

Forspoken è ora disponibile per PS5 e PC.