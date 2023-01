Samsung Galaxy S23 Ultra: un video unboxing lo mostra senza filtri, ecco come funziona la nuova fotocamera

In vista dell’evento Unpacked 2023 di Samsung, in cui verrà presentata la nuova gamma Galaxy S23, continuano a trapelare informazioni e rumor su tutte le prossime novità del colosso coreano.

Ormai il top di gamma di Samsung non ha davvero più segreti. L’ultima notizia è un video unboxing condiviso dall’utente Edwards Urbina, che mostra il Galaxy S23 Ultra nella colorazione “Cotton Flower”. Urbina ha anche condiviso alcuni scatti realizzati usando il nuovo sensore da 200 megapixel del dispositivo, che mostrano come funziona in condizioni di scarsa illuminazione, come gestisce i colori e le capacità notevoli del suo zoom.

Inoltre, recentemente sono emerse alcune ultime indiscrezioni che suggeriscono che lo Snapdragon 8 Gen 2 equipaggiato sui nuovi Galaxy S23 potrebbe essere più veloce e potente delle controparti installate su alcuni telefoni della concorrenza. L’evento di presentazione è previsto per il 1 febbraio 2023, mentre il lancio dovrebbe avvenire successivamente. Non vediamo l’ora di vedere la prossima generazione di flaghsip phone di Samsung in funzione. Le premesse sono davvero molto elettrizzanti.

Il prossimo 1 febbraio Samsung terrà il suo più importante evento annuale, chiamato ‘Unpacked’. Oltre alla nuova linea di Galaxy S23 (tre modelli: base, plus e ultra), secondo i rumor Samsung potrebbe presentare anche la nuova gamma di laptop Galaxy Book. Tra questi, si parla di un laptop ‘Ultra’ equipaggiato con una RTX 4070, ve ne abbiamo parlato qua.