Offerte eBay: Nintendo Switch OLED in sconto grazie al coupon per la casa

L'offerta di eBay permette di fruire di un coupon per questo mese, il che rende il prezzo di Nintendo Switch OLED particolarmente basso.

Le offerte di eBay permettono di acquistare la console Nintendo Switch OLED ad un prezzo a dir poco ridotto, considerando nello specifico che la piattaforma da gioco Nintendo può essere acquistata sul sito fruendo del nuovo codice sconto che viene proposto.

Parliamo proprio del coupon CASA23 utilizzabile un massimo di tre volte ad account, il quale permette di ottenere uno sconto sul prodotto che ammonta esattamente al 10%, fino ad un massimo di 100€. Al fine di mettere mano sulla console targata Nintendo fruendo del nuovo sconto, ricordandovi ovviamente di applicare il coupon in questione prima di concludere l’acquisto, non vi rimane che recarvi al link che trovate sul bottone qui sotto.

L’offerta in questione permette di conseguenza di mettere mano su Nintendo Switch OLED su eBay a un prezzo di soli 300,33€, il quale risulta a dir poco competitivo visto lo sconto che viene applicato, e non è di sicuro da lasciarsi scappare per tutti coloro che sono interessati a mettere mano sulla piattaforma.

Questa notizia contiene un link con affiliazione ad eBay che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.