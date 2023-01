Candela C-8: la barca elettrica con la più lunga autonomia

Le batterie Polestar e la ricarica in corrente continua permettono a Candela C-8 di essere l’imbarcazione elettrica con la più lunga autonomia al mondo. Possiede lo stesso pacco batterie da 69 kWh e la stessa tecnologia di ricarica a corrente continua della Polestar 2. L’autonomia prevista è di 57 miglia nautiche con una sola carica ad una velocità di crociera di 22 nodi. L’autonomia è due-tre volte superiore agli attuali motoscafi elettrici. In pratica, la Candela C-8 powered by Polestar ha capovolto il potere degli yacht a combustibile fossile. La tecnologia hydrofoil di Candela C-8 permette di spiegare il segreto del lungo raggio.

Il suo volo avviene sopra le onde grazie alle sue ali subacquee comandate da un pc che diminuiscono l’attrito con l’acqua. Il consumo di energia di C-8 è dell’80% in meno rispetto alle imbarcazioni convenzionali ad alta velocità. Candela C-POD, il suo motore ad alta efficienza, fornisce 75 kW/100 CV per il suo distacco dall’acqua. In volo, il C-8 ha funzionalità, dal suo pacco batterie Polestar assorbe solo 23 kW/30 CV. Un’imbarcazione convenzionale delle stesse dimensioni userebbe invece circa 120 kW/160 CV. Il merito quindi è tutto delle batterie Polestar e della ricarica in corrente continua che hanno consentito a Candela C-8 di invertire il combustibile fossile. Candela C-8 rappresenta così il miglior esempio di imbarcazione elettrica con la più lunga autonomia a livello mondiale.