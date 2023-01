Offerte Amazon: WD_BLACK SN750 SE 1TB con Battlefield 2042 in sconto

Grazie alle offerte di Amazon è possibile acquistare l’SSD WD_BLACK SN750 SE da 1 TB con Battlefield 2042 incluso al minimo storico che si sia mai visto per la nota piattaforma di E-Commerce, dato che parliamo di un prezzo a dir poco conveniente.

Il dispositivo in questione si presenta ora come ora con uno sconto che ammonta al 59%, con la cifra da sborsare per mettere mano sul device di fascia alta e il gioco incluso che invece si attesta solamente sui 99,03€. Con anche la spedizione gratuita di Amazon disponibile, e la possibilità di fruire del proprio abbonamento a Prime, si tratta di sicuro di una novità alquanto conveniente.

Con velocità di lettura sequenziale fino a 3.600 MB/sec grazie alla porta PCIe Gen 4, seppur il device in questione sia compatibile anche con le Gen 3, si ha modo di migliorare la propria esperienza al computer, specialmente per quel che concerne il mondo dei videogiochi, grazie agli ottimi tempi di caricamento garantiti sfruttando l’SSD in questione.

Il link che trovate qui di seguito permette di mettere mano sull’l’SSD WD_BLACK SN750 SE da 1 TB con Battlefield 2042 incluso prima che il prezzo possa risalire, e che di conseguenza l’acquisto del dispositivo di archiviazione super veloce risulti meno conveniente nel giro di qualche tempo.

