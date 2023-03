Battlefield 2042 è ora giocabile gratis su Steam per un periodo limitato

Battlefield 2042 è ora giocabile gratuitamente su Steam a partire da oggi. L’offerta resterà attiva per un periodo limitato: potrete dunque scaricare il gioco e provarlo fino al 16 marzo per poi decidere eventualmente se procedere con l’acquisto.

Si tratta dunque si un’ottima occasione per provare il gioco, qualora non l’aveste ancora fatto. Inoltre, al termine del periodo di prova Battlefield 2042 sarà in sconto a 17,99€, ossia al 70% in meno rispetto al prezzo base di 59,99€. Volendo è anche disponibile l’Ultimate Edition a 49,49€ invece di 109,99€, ossia con il 55% di sconto.

Battlefield 2042 è l’ultimo capitolo della celebre serie di DICE, ambientato in un futuro non troppo lontano in cui una sanguinosa guerra ha sconvolto il mondo intero. Con il supporto fino a 128 giocatori, Battlefield 2042 estende la portata degli scontri come mai prima d’ora. Sebbene al lancio il gioco abbia faticato ad imporsi, nel corso degli ultimi mesi grazie a numerosi aggiornamenti rilasciati, il nuovo Battlefield ha riscosso un buon successo e questa è sicuramente una buona occasione per provare con mano il gioco, a costo zero.

Battlefield 2042 è disponibile ora su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation e Xbox One.