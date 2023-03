SSD WD BLACK da 1TB per Playstation 5 in sconto per le Offerte Amazon di Primavera

Questo SSD è la soluzione ideale per tutti i giocatori che cercano di espandere la capacità di archiviazione della loro console PS5. Oggi ad un prezzo imbattibile...

Lo spazio di archiviazione della tua PS5 non ti basta più? Amazon ti viene incontro con un’offerta decisamente interessante. L’unità SSD WD Black SN850 da 1TB è ora disponibile in forte sconto: solamente per poche ore, può essere tua a 155,59€, contro un normale prezzo di listino di 234,99€. Esatto: risparmierai quasi 80€.

Siccome stiamo parlando di un SSD con licenza ufficiale Playstation 5, avrai la certezza di mantenere i tempi di avvio e caricamento istantaneo a cui ti ha abituato l’SSD integrato nella tua console. Anzi, ad essere precisi: i tempi saranno ancora più veloci.

Dotato di un design SSD all-in-one con dissipatore di calore, è facile da installare nello slot di espansione M.2. L’SSD supporta fino a 50 giochi diversi. Grazie alla tecnologia PCIe Gen4, l’unità offre velocità di lettura fino a 7000 MB/s e velocità di scrittura fino a 5300 MB/s, offrendo un’esperienza di gioco senza interruzioni. L’unità consente di archiviare e giocare ai giochi compatibili con PS5, garantendo una performance superiore rispetto all’utilizzo dell’hard disk standard della console.

Questo SSD è la soluzione ideale per tutti i giocatori che cercano di espandere la capacità di archiviazione della loro console PS5 con una soluzione affidabile e di alta qualità.

Con l’unità SSD WD Black SN850 da 1TB, i giocatori possono godere di tempi di caricamento più rapidi, una maggiore velocità di gioco e un’esperienza di gioco fluida. Questo SSD è la soluzione ideale per tutti i giocatori che cercano di espandere la capacità di archiviazione della loro console PS5 con una soluzione affidabile e di alta qualità.