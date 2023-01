Green: in Australia primato mondiale per le proprietà immobiliari

Si è svolta un’indagine per valutare l’applicazione dei criteri ESG nel Real Estate. Risulta evidente che in futuro gli investimenti immobiliari saranno diretti a prestazioni di sostenibilità ambientali e sociali molto alte. Dove sono, però, le proprietà immobiliari con le prestazioni migliori, quindi con maggiori investimenti?

I risultati dello studio annuale svolto dal Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) incoronano vincitrice l’Oceania, dove prevale l’Australia. Al secondo posto c’è l’Asia, poi segue l’Europa. A rendere trionfatrice l’Australia dal resto del mondo ci sono gruppi di investimento immobiliare famosi come Cagarter Hall, Dexus, GPT Group e ovviamente Lendlease. Queste società hanno un sistema di certificazione riconosciuto dei green building a livello locale e istituzionale. Si uniscono normative della bioedilizia obbligatorie da tempo a livello nazionale. Tutto ciò rende l’Australia un ottimo mercato nel settore delle società immobiliari regolate dai principi ESG.

Le performance migliori sono riconducibili a flessibilità degli spazi, uffici condivisi e smart, uso di tecnologia integrata. A guidare le tendenze del mercato: sensori per il controllo del comfort e la riduzione sprechi, impianti intelligenti, sistemi di IoT o addirittura Intelligenza Artificiale. Uno dei progetti in fase di realizzazione è la riqualificazione urbana di Barangaroo South a Sydney. Nel quartiere fra gli edifici già completati e in completamento spiccano gli interventi di Renzo Piano, Roger Stirk Harbour + Partners. Da non dimenticare il grande edificio per commerciale del Paese con struttura portante in legno.