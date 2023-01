Gotham Knights: trailer del nuovo serial DC

The CW ha pubblicato il primo trailer ufficiale di Gotham Knights, la nuova serie tv DC ambientata dopo la morte di Batman, in arrivo nel 2023.

Chi proteggerà Gotham, dopo la morte di Bruce Wayne e la dipartita di Batman? Non i Gotham Knights che potremmo aspettarci (i vari Robin, Batgirl e Nightwing visti anche nel videogioco omonimo, che però non ha nulla a che fare con questo serial) quanto un’improbabile banda di “eredi”, figli e figliocci di alcuni suoi acerrimi nemici, più il figlio adottivo Turner Hayes: possiamo ammirarli tutti nel primo trailer ufficiale della serie The CW, in arrivo il 14 marzo negli States.

When Batman falls, who will rise? The series premiere of #CWGothamKnights airs Tuesday, March 14 on The CW! pic.twitter.com/nCJ4ny7pAW — Gotham Knights (@TheCW_GothamK) January 16, 2023

La serie TV su Gotham Knights sarà realizzata dagli sceneggiatori di Batwoman, Natalie Abrams, James Stoteraux e Chad Fiveash. Nel progetto saranno coinvolti anche Greg Berlanti, Sarah Schechter, e David Madden di Berlanti Productions. La Abrams farà anche da produttore esecutivo. Danny Cannon dirigerà il progetto per la Warner Bros. Television.

Questo il cast principale:

Oscar Morgan: Turner Hayes

Olivia Rose Keegan: Duela Dent

Fallon Smythe: Harper Row

Tyler DiChiara: Cullen Row

Misha Collins: Harvey Dent

Anna Lore: Stephanie Brown

Navia Robinson: Carrie Kelley

Questa invece la sinossi della serie:

Subito dopo la morte di Bruce Wayne, il suo figlio ribelle crea un’alleanza con i figli dei nemici di Batman, messi sotto accusa per la morte del cavaliere oscuro. E sarà questa improbabile banda di rinnegati a dover identificare i responsabili dell’omicidio. Ma in una città priva del suo protettore il pericolo diventa ancora più palpabile. E la salvezza arriverà dal più improbabile gruppo di personaggi.

