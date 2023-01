TÁR: terzo trailer ufficiale italiano del film con Cate Blanchett

Universal Pictures diffonde oggi il terzo trailer italiano di TÁR, il lungometraggio con Cate Blanchett protagonista presentato a Venezia 79 la scorsa estate. Si tratta di un film diretto da Todd Field, che verrà poi distribuito in tutti i cinema italiani a partire dal 9 febbraio prossimo.

TÁR, ambientato nel mondo internazionale della musica classica, è incentrato su Lydia Tár, considerata una delle più grandi compositrici/direttrici d’orchestra viventi e prima donna in assoluto a dirigere un’importante orchestra tedesca.

Il regista Todd Field ha dichiarato, in merit:

Questa sceneggiatura è stata scritta per un’artista: Cate Blanchett. Se avesse rifiutato, il film non avrebbe mai visto la luce. Gli spettatori, cineamatori e non, non ne saranno sorpresi. Dopotutto, lei è una maestra assoluta. Ciò nonostante, mentre giravamo il film, l’abilità sovrumana e la verosimiglianza di Cate sono stati qualcosa di veramente sbalorditivo da osservare. Abbiamo beneficiato tutti del suo talento. Il privilegio di collaborare con un’ artista di questo calibro è qualcosa di impossibile da descrivere adeguatamente. Sotto ogni punto di vista, questo è il film di Cate.