Superman: James Gunn smentisce l’ingaggio del nuovo interprete

Da quando è diventato CEO dei DC Studios, James Gunn sta quotidianamente informando gli appassionati sugli sviluppi dei nuovi progetti del DC Cinematic Universe. Da poco ha anche parlato di Superman, smentendo le voci che parlano di un casting già fatto per il nuovo interprete dell’Uomo d’Acciaio, che potrebbe essere Jacob Elordi.

Ecco le sue parole:

Nessuno è stato ancora ingaggiato per interpretare Superman. Il casting si farà quando la sceneggiatura sarà conclusa, o sarà vicina alla fine, e non siamo arrivati fino a questo punto. Annunceremo presto un po’ di cose, ma il nuovo Superman non fa parte dei prossimi annunci.

Le parole di Gunn smentiscono l’idea che a vestire i panni dell’Uomo d’Acciaio possa essere Jacob Elordi, interprete già visto in The Kissing Booth ed in Euphoria. Ad ufficializzare l’addio al ruolo di Superman di Henry Cavill sono stati sia lo stesso interprete che James Gunn. Cavill ha detto sulla fine delle sua esperienza:

Ho avuto un incontro con Peter Safran e James Gunn, e posso confermare la triste notizia. Non ritornerò a vestire i panni di Superman. Dopo che era stato già annunciato un mio ritorno lo scorso ottobre questo tipo di notizia non è facile da accettare, ma così va la vita. Il cambio della guardia è un qualcosa che è accaduto, e lo rispetto. James e Pete devono costruire un nuovo universo e auguro loro il meglio. A coloro che mi sono stati a fianco posso dire che ci possiamo rattristare per un po’, ma subito dopo dobbiamo iniziare a pensare che Superman è ancora tra noi. Ogni cosa che rappresenta esiste, e gli esempi si possono vedere! Il mio periodo con il mantello addosso è finito, ma ciò che Superman rappresenta rimarrà per sempre. Vi dico che quella con voi è stata una grande avventura.

Il nuovo film su Superman racconterà la gioventù del personaggio, ma non sarà una storia di origini.