Superman: James Gunn smentisce la presenza di Jon Kent

James Gunn attraverso un tweet ha smentito la possibilità che nel DC Cinematic Universe che sta costruendo possa comparire, ad oggi, anche Jon Kent, il figlio di Superman. La risposta è stata data da un fan che lo aveva incalzato.

L’utente su Twitter aveva chiesto come mai Gunn avesse deciso di sostituire Henry Cavill come Superman, considerando che nel prossimo film L’Uomo d’Acciaio presenterà suo figlio. Ma James Gunn ha così risposto:

Non ho mai detto che Clark Kent avrebbe avuto un bambino.

I due CEO dei DC Studios, James Gunn e Peter Safran, hanno dichiarato che il 2025 sarà un grande anno per il DC Cinematic Universe, e Safran ha suggerito che Superman Legacy potrebbe essere diretto dallo stesso James Gunn. Safran ha anche aggiunto che questo lungometraggio dovrebbe far iniziare il nuovo corso del DC Cinematic Universe.

Ecco le altre parole di Safran sul progetto Superman Legacy:

Non è una storia d’origini, ma racconterà del tentativo di Superman di bilanciare le sue origini kryptoniane con la sua vita sulla Terra. Lui rappresenta la giustizia, la verità, e lo stile americano, ed è un buono in un mondo in cui l’essere buoni viene considerata una cosa di vecchio stile.