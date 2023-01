Apple sta lavorando al primo MacBook Pro con schermo touch (rumor)

Secondo un rapporto di Bloomberg, Apple starebbe lavorando ai primi Mac con schermi touch. Non è certo se questi dispositivi verranno effettivamente messi in commercio, ma il giornalista Mark Gurman ha dichiarato in un tweet che potremmo vedere un MacBook Pro con schermo touch già a partire dal 2025.

Il rapporto sostiene inoltre che gli schermi potrebbero utilizzare la tecnologia OLED, rispetto ai display Mini LED attualmente presenti nei modelli da 14 e 16 pollici. Il progetto sembra essere ancora agli inizi, con gli ingegneri “attivamente impegnati” secondo il rapporto.

Gurman ha dichiarato che non ci sono piani finali per il lancio dei Mac con schermo touch e che la strategia per la prossima line-up di prodotti potrebbe cambiare rapidamente nel corso dei prossimi mesi. Del resto, abbiamo già visto Apple cancellare progetti in passato: secondo Craig Federighi, la società in passato aveva già creato dei prototipi di Mac con schermi touch, salvo decidere di abortire il progetto e non metterli in commercio.

Gurman sostiene che il MacBook Pro protagonista di questo rumor offrirà anche altre novità, mantenendo tuttavia lo stesso form factor degli attuali MacBook Pro: stesso design, ma con la possibilità di gestire lo schermo usando i comandi touch. Se questo prodotto dovesse essere messo in commercio, sarebbe una svolta significativa per la società.

Apple ha evitato di aggiungere schermi touch ai propri dispositivi macOS, nonostante il successo di iPadOS (e l’arrivo di app progettate per schermi touch sui desktop). Come è noto, Steve Jobs in passato criticò i primi computer con schermo touch e gli strumenti che utilizzano pennini, definendoli “pessimi dal punto di vista ergonomico” durante l’annuncio di iPad. I ‘pennini’ sono ormai uno degli accessori più importanti degli iPad, quanto ai laptop con schermo touch pare che sia soltanto questione di poco tempo.