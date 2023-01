Apple lavora alle AirPods Max 2 e a delle AirPod Lite da meno di 100$

Secondo l’analista Min-Chi Kuo, Apple starebbe lavorando alla nuova generazione delle sue cuffie over ear AirPods Max e sviluppando una versione “lite” con un prezzo di $99 dei suoi auricolari AirPods. Tuttavia, i nuovi prodotti non arriveranno presto, con una data di rilascio prevista per gli AirPods più economici non prima della seconda metà del 2024.

Con le AirPods Lite, Apple potrebbe cercare di recuperare quote di mercato, dato che il settore negli anni è stato invaso da un gran numero di auricolari wireless a basso costo. Le AirPods 2 costano $129 mentre le AirPods 3 costano $169, anche se entrambe sono spesso proposte a prezzi scontati. Nessuna delle due offre la cancellazione attiva del rumore, che attualmente è un’esclusiva delle più costose AirPods Pro 2 (quasi 300€ di listino).

I brand concorrenti – come Oppo – offrono ormai da diversi anni la cancellazione attiva del rumore per meno di $100. Design e satus syble a parte (del resto, le AirPods rimangono il modello ‘originale’), ci sono davvero poche ragioni per preferire le AirPods ai prodotti analoghi e più economici delle terze parti. Certo, fatto salvo il vantaggio della connessione immediata con gli iPhone (che non è poco).

Nel 2023 Apple concentrerà tutte le sue risorse sul suo primo visore AR/VR. Un prodotto che come è noto sarà estremamente costoso e verrà destinato soprattutto alle aziende. Nonostante non si tratti di un prodotto consumer, Apple intende comunque vincere la sfida del marketing, facendo arrivare chiaro e forte a tutti il messaggio di essere una potenza della nuova frontiera della realtà aumentata e virtuale. Anche se il primo visore di Apple sarà un prodotto di nicchia (meno di 700.000 unità durante il primo anno di lancio), nei prossimi anni l’azienda presenterà una ricca line-up di prodotti in realtà aumentata e virtuale dal prezzo più accessibile e destinati ai suoi consumatori abituali.

Da qui la necessità di puntare tutto sulla riuscita del lancio del suo primo visore, strategia che adombrerà tutti gli altri prodotti secondari del catalogo di Apple. Proprio per questo motivo, secondo diversi analisti nel 2023 non assisteremo a grossi annunci per quel che riguarda AirPods, Ipad e MacBook.

I nuovi prodotti audio non arriveranno presto, dunqnue. Kuo ha spiegato chele prossime AirPods, compreso il modello più economico, verranno spediti a partire dalla seconda metà del 2024 o dalla prima metà del 2025. Non sappiamo invece quando usciranno le AirPods Max 2: le cuffie di fascia alta non hanno mai ricevuto un aggiornamento dal loro lancio nel dicembre 2020.