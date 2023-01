PS5: in arrivo un nuovo bundle con due Dualsense?

Stando a quanto riportato dal sito tedesco Winfuture, sono in arrivo due nuovi bundle ufficiali PlayStation 5, uno in versione Standard e uno Digital, con due Dualsense. I due pacchetti sono già disponibili nel listino di EB Games ma non possono ancora essere prenotati ed includeranno l’ultima versione hardware della console, ovvero CFI-1216A e CFI-1216B.

Al momento Sony non ha ancora annunciato ufficialmente l’arrivo dei due nuovi bundle, quindi ad oggi non sono noti i dettagli sul prezzo e la data di lancio. Tenendo conto che il prezzo del DualSense è di 69,99 euro, quello di PS5 Standard è di 549 euro, quello di PS5 Digital di 449 euro e considerando che un controller di base è incluso nella confezione di qualsiasi versione della console, il prezzo dei bundle dovrebbe aggirarsi sui 500,00 euro per quello Digital e i 600,00 euro per la versione Standard.

Stando a Winfuture alcuni retail li hanno aggiunti al proprio listino con prezzi che oscillano tra i 619 e i 649 euro per il modello Digital, e tra i 669 e 699 euro per il modello standard, ma è molto improbabile che siano questi i prezzi ufficiali.

Anche se al momento non vi è alcuna ufficialità, l’arrivo di un bundle con due controller è senz’altro molto probabile visto la presenza in passato di bundle PS4 e PS4 PRO con due DualShock inclusi nella confezione.

Non ci resta dunque che attendere l’arrivo di un annuncio da parte di Sony, che a questo punto non dovrebbe tardare ad arrivare. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che durante la conferenza Sony al CES 2023, Jim Ryan ha detto che i problemi di disponibilità di PS5 sono ufficialmente finiti e quest’anno non dovremmo avere problemi a trovare la console nei negozi.