Super Nintendo World: uno sguardo al nuovo parco di Hollywood in questo video tour

Dopo l’esordio agli Universal Studios Japan, il Super Nintendo World sta finalmente per approdare anche ad Hollywood. L’apertura del parco è prevista per il 17 febbraio 2023, ma possiamo già dare uno sguardo alle attrazioni presenti al suo interno grazie a questo breve video tour pubblicato da Attraction Magazine. Vediamo il filmato:

Come potete vedere, il video consente di vedere alcune delle attrazioni che attenderanno il pubblico all’apertura del nuovo Super Nintendo World che permetterà a tutti i visitatori di raccogliere monete proprio come Super Mario, di lanciarsi in una spericolata versione di Mario Kart, di affrontare il temibile Bowser e tanto altro ancora. Inoltre, ci sarà anche la possibilità di sostare, tra un divertimento e l’altro, al Toadstool Cafe, dove sarà possibile provare i deliziosi manicaretti preparati dai Toad, per poi scattare delle bellissime foto ricordo con Mario, Luigi e Peach.

Insomma, il Super Nintendo World si presenta come un’attrazione da non perdere per tutti gli amanti delle avventure mariesche con spettacolari scenografie fisiche pronte a far immergere i visitatori nelle coloratissime atmosfere di una delle più celebri ed amate IP Nintendo grazie anche all’implementazione della realtà virtuale. Rispetto alla versione nipponica, il parco di Hollywood presenterà alcune variazioni. Ad esempio, il Super Nintendo World di Hollywood, non include ancora il percorso dedicato a Yoshi, anche se presenta comunque buona parte degli elementi inclusi nella versione orientale del parco.

A quanto pare, la disposizione delle attrazioni, in termini di mappa e accesso, è stata modificata, ma per il resto l’esperienza punta ad essere la stessa. Le prime impressioni sul nuovo parco sono state oltremodo positive, restiamo dunque in attesa di vedere la risposta del pubblico all’apertura, che è ormai è sempre più vicina.