Caffè e tè: in aereo sono da evitare

Bisogna avere paura di bere caffè o tè in aereo, ma anche di chiedere cubetti di ghiaccio. Quello che potresti bere non è salutare.

In uno studio fatto nel 2004 si era già evidenziato come su 327 rifornimenti d’acqua aerei solo il 15% riusciva a superare lo standard sanitario. Una realtà peggiorata con la normativa del 2009. Nel 2015 poi una ricerca ha evidenziato come l’acqua degli aerei conteneva batteri che causano malattie. Si è arrivati così successivamente a una scelta più drastica. Una dichiarazione negativa: “Non bere mai acqua a bordo che non sia in una bottiglia sigillata. Non bere caffè o tè a bordo”.

Oggi la maggior parte delle linee aeree attesta chiaramente che l’acqua del rubinetto non è potabile. Attenzione anche alla sorpresa negativa sui cubetti di ghiaccio, fatti con la stessa acqua. Questo è anche il motivo per evitare di ordinare caffè o tè durante il volo, perché è stato fatto con l’acqua del rubinetto dell’aereo. A dirlo è l’assistente di volo Kat Kamalani in un video su TikTok:

La maggior parte dei membri dell’equipaggio delle compagnie aeree in realtà non beve bevande fatte con l’acqua dell’aereo. Regola numero uno, mai consumare qualsiasi liquido che non sia in una lattina o una bottiglia.

Meglio evitare, se non sai da dove proviene l’acqua con cui viene fatto il caffè o il tè.