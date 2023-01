I libri più attesi del 2023

Il 2022 si è appena concluso e già iniziamo a programmare le letture del 2023. Il 2022, come avreste visto, è stato un anno ricco di nuove e tanto attese letture. Da sangue e cenere fino ad It Ends With Us fino alla duologia di Nikolai a tutte le rom-com del booktok. Un anno che ha sicuramente ha portato tanti cambiamenti nel panorama fantasy e romance per sempre. Sembra una considerazione effimera ma deve essere fatta. L’editoria italiana con il successo dei romanzi usciti nel 2022 non potrà più tirarsi indietro, sicuramente non intende nemmeno farlo. Nel 2023 infatti sono previste diverse uscite molto attese e tante altre dovranno ancora essere annunciate. Ecco di seguito i romanzi fantasy, romance e non solo più attesi del 2023.

Premessa: molti romanzi che debutteranno in italiano nel 2022 devono ancora essere annunciati ma so per certo che arriveranno presto gli annunci ufficiali dalle varie case editrici. Sappiate che arriveranno questi e tanti altri testi entro il 2023.

Hell Bent di Leigh Bardugo (10 gennaio)

Il seguito della Nona Casa è sicuramente tra i romanzi più attesi del 2023. Il primo è stato amato da critica e pubblico portando il testo tra le vette del NY Times. L’autrice di Shadow and Bone è pronta a portare i lettori all’interno dell’universo gotico di Yale. Il romanzo arriva in Italia per Mondadori con uscita fissata per il 10 gennaio, in contemporanea mondiale.

Trovare un portale per il mondo sotterraneo e rubare un’anima dall’inferno. Un piano semplice, se non fosse che le persone che compiono questo particolare viaggio raramente tornano indietro. Ma Galaxy “Alex” Stern è determinata a liberare Darlington, anche se questo le costerà il futuro alla Lethe e a Yale.

Impossibilitate a tentare un salvataggio perché non possono accedere alle risorse della Nona Casa, Alex e Pamela Dawes, l’assistente di ricerca, mettono quindi insieme una squadra di dubbi alleati per salvare il “gentiluomo della Lethe”. Insieme, dovranno navigare in un labirinto di testi arcani e artefatti bizzarri per scoprire i segreti più gelosamente custoditi dalla società, infrangendo ogni regola. Ma quando i membri della facoltà iniziano a morire, Alex sa che non si tratta di semplici incidenti. Qualcosa di letale è all’opera a New Haven e, se vuole sopravvivere, dovrà fare i conti con i fantasmi del suo passato e con l’oscurità insita nelle mura dell’università.

Denso di storia e ricco di colpi di scena nello stile magnifico di Bardugo, Hell Bent dà vita a un mondo intricato e indimenticabile, pieno di magia, violenza e mostri fin troppo reali.

Spare – Il minore (10 gennaio)

Dopo il successo della docu-serie firmata Netflix il Principe Harry torna questa volta con un nuovo romanzo. Con Spare – Il minore il principe reale inglese racconta la sua storia in prima persona. Per gli appassionati di vicende storiche relative ai reali inglese Spare è una lettura imperdibile. Il romanzo uscirà in italiano per Mondadori il 10 gennaio, in contemporanea mondiale.

È stata una delle più strazianti immagini del Ventesimo secolo: due ragazzini, due principi, che seguono il feretro della madre sotto gli occhi addolorati e inorriditi del mondo intero. Mentre si celebrava il funerale di Diana, principessa del Galles, miliardi di persone si chiedevano quali pensieri affollassero la mente dei principi, quali emozioni passassero per i loro cuori, e come si sarebbero dipanate le loro vite da quel momento in poi.

Finalmente Harry racconta la sua storia.

Con la sua cruda e implacabile onestà, SPARE – IL MINORE è una pubblicazione epocale. Le sue pagine, dense di analisi e rivelazioni, sono frutto di un profondo esame di sé e della consapevolezza – conquistata a caro prezzo – che l’amore vince sempre sul lutto.

It Starts With Us (10 gennaio)

L’attesissimo sequel di It Ends With Us sta per arrivare. Dal 10 gennaio troverete in tutte le librerie It Starts With Us.

Puoi ricominciare dopo aver tanto sofferto?

Dopo quello che ha passato e dopo tanto dolore, Lily è riuscita a rimettersi in piedi e a stabilire con Ryle, il suo ex marito, un rapporto equilibrato per il bene della figlia. Tuttavia, quando un giorno per caso rincontra Atlas, il suo primo amore, e lui le chiede di uscire, Lily viene travolta da un’ondata di emozioni che credeva non avrebbe più provato.

Finalmente il destino sembrerebbe essere dalla parte della coppia, ma l’entusiasmo di Lily viene subito smorzato dalla consapevolezza che, pur non essendo più suo marito, Ryle è ancora una parte importante della sua vita. E non c’è uomo al mondo che lui odi più di Atlas Corrigan, al punto che mai lo vorrebbe accanto all’ex moglie e alla figlia.

Lily e Atlas riusciranno ad avere un lieto fine, pur tra mille difficoltà, oppure dovranno rinunciare per sempre al loro amore?

Arriva in Italia It Starts With Us, l’attesissimo sequel di It Ends With Us, il bestseller internazionale di Colleen Hoover che, grazie al passaparola su TikTok, ha scalato le classifiche di tutto il mondo, Italia inclusa, e che presto diventerà un film.

Sangue e Cenere 3

Il terzo volume della saga fantasy romance di Jennifer L. Armentrout debutterà anche in italiano entro il 2023. Harper Collins a brevissimo annuncerà la data d’uscita del romanzo. Per ora vi lascio il titolo in inglese e la trama del secondo capitolo della saga. Il terzo capitolo della saga in inglese di intitola The Crown of Gilded Bones.

UN TRADIMENTO… Tutto ciò in cui Poppy ha sempre creduto è una menzogna, compreso l’uomo di cui si è innamorata. L’unica certezza che le è rimasta è che nessuno è più pericoloso di lui: l’Oscuro, il Principe di Atlantia. E che lo combatterà con tutte le sue forze.

UNA SCELTA… Casteel Da’Neer è un uomo dai mille nomi e dai mille volti. Le sue bugie sono seducenti come le sue carezze; le sue verità sensuali come il suo morso. Poppy sa che non può darsi, che ai suoi occhi lei è solo uno strumento con cui raggiungere uno scopo. Ma ha bisogno di lui per ritrovare suo fratello Ian e scoprire se è diventato un Asceso senz’anima. Certo, lavorare con Casteel anziché contro di lui presenta dei rischi: quel ragazzo è una costante tentazione, e ha per lei dei piani che potrebbero rivelarsi una fonte inesauribile di piacere oppure di dolore, piani che la costringeranno a guardare oltre ciò che ha sempre pensato di lui e di se stessa…

UN SEGRETO… In attesa del ritorno del principe, ad Atlantia è cresciuto lo scontento: si agitano venti di guerra e Poppy è al centro dell’inquietudine che pervade il regno. Il re intende usarla per mandare un messaggio al regno rivale. I Caduti la vogliono morta. I Wolven sono sempre più imprevedibili. E più la sua capacità di percepire il dolore e le emozioni degli altri cresce, più gli Atlantiani la temono. Perché in gioco ci sono oscuri segreti, segreti antichi che tutti vorrebbero nascondere. E quando la terra inizia a tremare e il cielo a sanguinare potrebbe essere già troppo tardi…

Noi i cattivi (17 gennaio)

Il 17 gennaio arriva per Mondadori, in particolare per la collana Oscar Fantastica, Noi i cattivi, traduzione di All of Us Villains di Amanda Foody e C.L. Herman.

A ogni generazione, al sorgere della Luna di Sangue, le sette famiglie della remota città di Ilvernath scelgono ciascuna un proprio campione che combatterà in un torneo all’ultimo sangue.

In palio c’è il controllo assoluto sull’alta magia, la più potente al mondo, a lungo ritenuta esaurita e ora gelosamente custodita in segreto da una delle sette famiglie maledette di Ilvernath.

Finora i crudeli Lowe hanno vinto quasi tutti i tornei, e si preparano a confermare il proprio dominio. Ma quest’anno c’è qualcosa di nuovo: grazie al bestseller Una tradizione tragica, che ha svelato tutti i segreti del torneo della Luna di Sangue, i sette contendenti sono sotto i riflettori del mondo intero. Possono avere nuove informazioni, nuovi mezzi per vincere. Più di tutto, possono avere una scelta: accettare il loro destino, o riscrivere la storia.

Una storia che, però, deve essere intrisa di sangue.

Sono contenta che la mamma è morta (14 marzo)

Oscar Fabula, Mondadori, porterà in Italia anche i’m glad my mom died con il titolo Sono contenta che la mamma è morta. Vi ricordate di Jennette McCurdy iCarly? L’attrice in questo romanzo racconta con tono tagliente la sua vita nel mondo dello spettacolo. Jennette McCurdy aveva solo sei anni quando si presentò al suo primo provino. La madre sognava che diventasse una star e Jennette avrebbe fatto qualsiasi cosa per compiacerla. Compreso digiunare e pesarsi cinque volte al giorno, sottoporsi a estenuanti ore di trucco e rinunciare a qualsiasi forma di privacy. In queste pagine ricche di innocente candore e umorismo nero, racconta la sua infanzia e adolescenza, senza timore di toccare temi scottanti come i disturbi alimentari, le dipendenze e le relazioni familiari. Una storia di resilienza e conquista della libertà.

Anatomy Una storia d’amore (24 gennaio)

Molto atteso è anche Anatomy Una storia d’amore di Dana Schwartz. Quando Hazel si imbatte in Jack fuori dalla Società reale degli anatomisti di Edimburgo non ne rimane particolarmente colpita. Nel momento in cui però le viene proibito di frequentare i corsi del celebre dottor Beecham in quanto donna, capisce che il suo nuovo amico potrebbe tornarle molto utile. Perché con Beecham la ragazza ha stretto un patto: se riuscirà a superare l’esame di abilitazione studiando per proprio conto, potrà proseguire la carriera medica. Ma senza poter seguire le lezioni ufficiali, a Hazel non basta prepararsi sui libri: deve esaminare cadaveri.

E, scherzo del destino, ha appena conosciuto qualcuno che si guadagna da vivere trafugandoli.

Ma pure Jack ha i suoi problemi: loschi individui si aggirano per i cimiteri, i suoi amici scompaiono in circostanze misteriose, e la terribile peste romana, che già due anni prima aveva ucciso migliaia di persone, sembra essere tornata. E nessuno vuole occuparsene. Tranne Hazel.

Ora i due dovranno unire le forze per scoprire gli oscuri segreti nascosti non solo in quelle tombe senza nome, ma nel cuore stesso della buona società di Edimburgo.

Love on the Brain

L’autrice di The Love Hypothesis torna in Italia con Love on the Brain ancora Sperling & Kupfer non ha ancora annunciato ancora la data d’uscita ma arriverà sicuramente entro il 2023. Per ora vi lascio la trama in inglese. Like an avenging, purple-haired Jedi bringing balance to the mansplained universe, Bee Königswasser lives by a simple code: What would Marie Curie do? If NASA offered her the lead on a neuroengineering project—a literal dream come true after years scraping by on the crumbs of academia—Marie would accept without hesitation. Duh. But the mother of modern physics never had to co-lead with Levi Ward.

Sure, Levi is attractive in a tall, dark, and piercing-eyes kind of way. And sure, he caught her in his powerfully corded arms like a romance novel hero when she accidentally damseled in distress on her first day in the lab. But Levi made his feelings toward Bee very clear in grad school—archenemies work best employed in their own galaxies far, far away.

Now, her equipment is missing, the staff is ignoring her, and Bee finds her floundering career in somewhat of a pickle. Perhaps it’s her occipital cortex playing tricks on her, but Bee could swear she can see Levi softening into an ally, backing her plays, seconding her ideas…devouring her with those eyes. And the possibilities have all her neurons firing. But when it comes time to actually make a move and put her heart on the line, there’s only one question that matters: What will Bee Königswasser do?

The American Roommate Experiment

Per Newton Compton Editori arriverà entro il 2023 anche il nuovo romanzo di Elena Armas. Per ora non sappiamo ancora quando uscirà ma entro il 2023. Vi lascio la trama in inglese: “Rosie Graham has a problem. A few, actually. She just quit her well paid job to focus on her secret career as a romance writer. She hasn’t told her family and now has terrible writer’s block. Then, the ceiling of her New York apartment literally crumbles on her. Luckily she has her best friend Lina’s spare key while she’s out of town. But Rosie doesn’t know that Lina has already lent her apartment to her cousin Lucas, who Rosie has been stalking—for lack of a better word—on Instagram for the last few months. Lucas seems intent on coming to her rescue like a Spanish knight in shining armor. Only this one strolls around the place in a towel, has a distracting grin, and an irresistible accent. Oh, and he cooks. Lucas offers to let Rosie stay with him, at least until she can find some affordable temporary housing. And then he proposes an outrageous experiment to bring back her literary muse and meet her deadline: He’ll take her on a series of experimental dates meant to jump-start her romantic inspiration. Rosie has nothing to lose. Her silly, online crush is totally under control—but Lucas’s time in New York has an expiration date, and six weeks may not be enough, for either her or her deadline.”