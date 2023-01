Stellantis realizzerà una fabbrica di “taxi volanti” in Georgia, annunciata la partnership con Archer Aviation

Stellantis ha annunciato una partnership con Archer Aviation per lo sviluppo di veicoli eVTOL. Il colosso dell’automotive collaborerà alla realizzazione di un impianto di produzione che sorgerà a Covington, in Georgia.

Il sito ospiterà la produzione del VTOL Midnight, attesa per il 2024. Il VTOL Midnight ha un’autonomia di 161 km ed è pensato per sostituire l’auto nelle rotte a corto raggio. Un vero e proprio taxi volante completamente elettrico che si ricarica in appena 10 minuti. Può trasportare fino a 4 passeggeri per un carico complessivo di 454 kg.

Negli ultimi due anni abbiamo lavorato a stretto contatto con Archer e sono rimasto sempre positivamente impressionato dall’ingegno e dall’impegno incrollabile nei confronti dei risultati. Approfondendo la nostra partnership con Archer come investitore strategico e con piani di crescita della nostra partecipazione azionaria, dimostriamo come Stellantis stia superando i limiti per fornire una libertà di mobilità sostenibile, che non si limiti alla strada, ma arrivi fino al cielo. Sostenere Archer con la nostra esperienza produttiva è un altro esempio di come Stellantis guiderà il modo in cui il mondo si muove

si legge in una nota pubblicata dal gruppo Stellantis.

I veicoli a decollo e atterraggio verticale (VTOL) sono aeromobili che possono decollare e atterrare senza la necessità di una pista. Ciò li rende particolarmente adatti per operare in spazi ristretti o in aree dove non è disponibile una pista di decollo o di atterraggio adeguata, come le città densamente popolate.

Ciò li rende dei veicoli estremamente agili e versatili che, secondo sempre più player internazionali, un domani potrebbero rivoluzionare il mondo della mobilità grazie alla prolificazione di servizi di noleggio e taxi.