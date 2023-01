Starfield, finestra di lancio rivelata ufficialmente da Bethesda

Starfield ha una finestra di lancio ufficiale, svelata da Bethesda nella sezione di domande e risposte presenti presenti nella pagina del supporto tecnico del gioco. Starfield sarà disponibile in esclusiva su PC e Xbox Series X|S durante la prima metà del 2023.

Starfield sara’ disponibile esclusivamente su Xbox Series X|S e PC nella prima metà del 2023″, si legge sul sito, che tuttavia non aggiunge ulteriori dettagli e rimanda all’arrivo di eventuali novità prossimamente, tramite il sito ufficiale.

Tra i giochi più attesi del 2023, Starfield promette di essere un RPG colossale con 1000 pianeti da esplorare e 200 linee di dialogo. Il gioco includerà inoltre uno strutturato editor per i personaggi, che promette un’ampia libertà assoluta nella personalizzazione del nostro protagonista, con uno stratificato sistema di abilità e altre tecnologie da sviluppare.

Nonostante il gioco presenti molti punti di contatto con Skyrim, Bethesda ha chiarito in più occasioni come il paragone con la celebre saga ruolistica sia piuttosto riduttivo. Starfield punta ad essere un progetto molto più ricco, più strutturato e più esteso rispetto a quanto visto in passato nelle produzioni di Bethesda. Non a caso il team ha più volte ribadito che “Starfield è la produzione più ambiziosa” mai realizzata dallo software house statunitense.

“Starfield è il primo nuovo universo in 25 anni da Bethesda Game Studios, i pluripremiati creatori di The Elder Scrolls V: Skyrim e Fallout 4. In questo gioco di ruolo di nuova generazione ambientato tra le stelle, crea il personaggio che desideri ed esplora con una libertà senza precedenti in un epico viaggio per scoprire la risposta al più grande mistero dell’umanità – si legge nella sinossi presente nella pagina di Steam.

L’anno è il 2330. L’umanità si è avventurata oltre il sistema solare, si è insediata in nuovi pianeti ed è ormai una specie interstellare. Partendo come umile dipendente di una società mineraria spaziale, ti unirai a Constellation, un gruppo di esploratori spaziali alla ricerca di rari manufatti sparsi per la galassia, attraversando le enormi distanze che separano i Sistemi Colonizzati nel più grande e ambizioso gioco di Bethesda Game Studios di sempre.”

