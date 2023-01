1899: i fan si lamentano per la cancellazione della serie Netflix

La cancellazione di 1899 ha già scatenato gli appassionati sul web, che non sono d’accordo con la decisione presa dalla piattaforma streaming Netflix. Su Twitter l’hashtag #1899 è entrato in tendenza, e sono parecchi i tweet che parlano della cancellazione della serie, chiedendo un cambio.

Ecco una utente italiana che dice la sua.

Netflix ha cancellato 1899. Il problema più grave è che da un po'di tempo a questa parte sembra che neppure i numeri contino più. Non possono aspettarsi che tutti gli show facciano i numeri di Stranger Things e Mercoledì! E comunque 1899 è stato in top10 globale per 5 settimane pic.twitter.com/g06PUg40VT — Giulia🐰Rabbit🐰🐝❄️ (@_scivolizia) January 2, 2023

Mentre questo utente sottolinea come la decisione di Netflix vada contro i desideri del pubblico, che avrebbe voluto un proseguimento della storia.

Dear @Netflix – I personally know how it feels to have your series canceled on a cliffhanger. It's deeply heartbreaking. So trust me when I say: Canceling 1899 goes against audience desire, finality & the magic of cinema. So keep cinema magic alive & renew #1899Netflix#Save1899 pic.twitter.com/2OmbUY6Kpj — Matthew Ewald 🜃 (@Matthew__Ewald) January 2, 2023

Ed ecco la ormai classica petizione che chiede il ritorno di 1899, con una raccolta firme che ha già raggiunto quota 10.000. Nelle motivazioni per il rinnovo della serie leggiamo:

1899 era chiaramente una serie pensata per essere basata su più stagioni. Dopo la fine della prima stagione ci sono un sacco di questioni irrisolte e cliffhanger. Vogliamo il rinnovo dello show ed una chiusura appropriata.

E c’è anche chi chiede ad Amazon o a HBO di raccogliere dalle ceneri 1899 e di sviluppare la seconda stagione.

Please HBO Amazon SOMEONE please pick up 1899 I will give you my organs pic.twitter.com/6n3uA42LGs — mauraeyk orphan 💔 (@camisopaipilla) January 2, 2023

Ecco altri tweet contrari alla cancellazione.

1899 WONT BE RENEWED THEY HAD PLANS FOR S2 AND S3 IM CRYING NO WAY I CANT BYE pic.twitter.com/TK2tdAAeU0 — ana 🜃 (@anadalau) January 2, 2023

FUCK U NETFLIX @netflix

I LOST THE OA, SENSE8, THE GET DOWN, MINDHUNTER, I AM NOT OKAY WITH THIS, THE SOCIETY, AND NOW, 1899!!??!! They deserved better than this shit!! #1899Netflix u are trash. they are gems. pic.twitter.com/OguLfp8i1I — naell 🏴‍☠️🍂 (@_rainbow_alien_) January 2, 2023

netflix cancelling 1899, first kill, warrior nun and many others despite being the most popular series at their time of releasepic.twitter.com/jPT3TaufOI — elena ⛄ (@getwellshome) January 2, 2023

Netflix cancels the masterpiece 1899 but keeps on renewing garbage series even though the creators said they already planned 3 seasons #save1899 #renew1899 #1899Netflix pic.twitter.com/fKIP6WWXJt — Abdallah Kerkeni (@KerkeniAbdallah) January 2, 2023

Questo è il post con cui il co-creatore dello show, Barab bo Odan, ha diffuso su Instagram il comunicato congiunto al co-creatore Jantje Freise in cui ha dato la comunicazione di cancellazione della serie:

Con sommo dispiacere dobbiamo comunicarvi che 1899 non sarà rinnovata. Avremmo voluto finire questo incredibile viaggio con una seconda e una terza stagione, come fatto con Dark. Ma a volte le cose non vanno come pianificato, è la vita. Sappiamo che questo deluderà milioni di fan, là fuori. Ma vogliamo ringraziarvi dal profondo del cuore dell’essere stati parte di questa meravigliosa avventura. Vi vogliamo bene. Non dimenticatelo.

E qui sotto potete vedere un video di dietro le quinte del telefilm. A quanto pare, nonostante l’impegno, i creatori di Dark non sono riusciti a replicare il successo del precedente progetto.

Questa la sinossi della serie, uscita sulla piattaforma streaming lo scorso 17 novembre:

1899. Un piroscafo pieno di migranti si dirige verso ovest lasciandosi alle spalle il Vecchio Continente. I passeggeri, provenienti da diverse nazioni europee, hanno in comune speranze e sogni per il nuovo secolo e per il loro futuro all’estero. La traversata però subisce una svolta imprevista con l’avvistamento in alto mare di un’altra nave di migranti alla deriva. Ciò che troveranno a bordo trasformerà il loro viaggio verso la terra promessa in un terrificante incubo.